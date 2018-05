Volley | Superlega | Trento inizia il mercato col botto | Lisinac

Volley : Superlega - Monza chiama coach Soli in panchina : ... che tengo a ringraziare per questa splendida opportunità, ho incontrato la possibilità di crescere e migliorare non solo dal punto di vista pallavolistico ma anche di approccio culturale allo sport, ...

Volley - SuperLega 2018 : i migliori italiani della stagione. Randazzo super bomber - Piano Re a muro - Juantorena e Zaytsev top : le statistiche : La superLega 2017-2018, il massimo campionato italiano di Volley maschile, si è conclusa con il successo di Perugia che si è laureata Campione d’Italia sconfiggendo Civitanova nella Finale Scudetto. La stagione ha regalato grandi emozioni e le statistiche conclusive possono essere analizzate per fare un punto della situazione. Quali sono stati i migliori giocatori italiani secondo le statistiche? Analizziamo la situazione parametro per ...

Volley : Superlega - Perugia scrive la storia : conquistato il primo scudetto : Perugia- Gara 5 regala alla Sir Safety Perugia un grande sogno. La squadra del presidente Circi, per la prima volta nella sua storia, si cuce lo scudetto sul petto. Mai trionfo fu più meritato, ...

Volley : Superlega - Perugia festeggia il primo scudetto della sua storia : ' Marko Podrascanin , Sir Safety Perugia, - ' In Gara 5 abbiamo battuto una delle squadre più forti del mondo. Abbiamo centrato una splendida tripletta con Supercoppa Coppa Italia e scudetto. Questo ...

Volley : Superlega - Tofoli allenerà a Castellana Grotte : Per l'ex Campione del Mondo con la Nazionale la carriera da tecnico inizia nel femminile a Pesaro nel 2010 salvo poi migrare verso il settore maschile con la sua prima esperienza in A2 a Brolo. Dopo ...

Volley : Superlega - Giani non si muove : lo annunciano Milano e Modena : ... al fine di portare in Città l'unico Scudetto di sport di gruppo che manca a Milano. Modena e Milano hanno l'intento comune di mantenere alto il progetto Superlega e aiutare lo sviluppo del Volley in ...

Volley : Superlega - Civitanova c'è ancora - batte Perugia e va a Gara 5 : LA CRONACA DEL MATCH- Squadre in campo con i medesimi sestetti di Gara 3: nelle fila di casa c'è dunque Stankovic al centro con Cester, e Kovar a formare la diagonale di posto 4 con Juantorena. La ...

Volley : Superlega - Perugia in Gara 4 può cucirsi lo scudetto sul petto : CIVITANOVA MARCHE , MACERATA, - La Finale Play Off della Superlega UnipolSai sta rispettando le aspettative in termini di presenze e spettacolo. Una Cucine Lube Civitanova in versione diesel ha ...

Volley : Superlega - domani all'Eurosole Perugia ha il match point scudetto : CIVITANOVA MARCHE , MACERATA, - domani il campionato 2017/2018 potrebbe andare in archivio iscrivendo sull'albo d'oro un nome nuovo: quello della Sir Safety Perugia . Gli umbri, in vantaggio 2-1 nella ...

Volley : A2 Maschile - Siena-Spoleto al primo round per la Superlega : SIENA- La stagione di A2 Maschile è arrivato all'atto conclusivo. Emma Villas Siena e Monini Spoleto da domani, alle ore 19.00, inizieranno la Serie di cinque partite che porterà, la squadra che saprà ...

Volley : Superlega - la sfida scudetto torna a Perugia per Gara 3 : I marchigiani hanno centrato una rimonta perfetta gelando gli ospiti e ricordando con un cambio di marcia di essere Campioni d'Italia uscenti e vice Campioni del mondo. Al momento il bilancio della ...

Volley : Superlega - Finale scudetto Perugia : e Civitanova si sfidano in Gara 3 : I marchigiani hanno centrato una rimonta perfetta gelando gli ospiti e ricordando con un cambio di marcia di essere Campioni d'Italia uscenti e vice Campioni del mondo. Al momento il bilancio della ...

Volley : Superlega - Play Off Challenge Padova e Perugia si giocano l'Europa : Padova- La Kioene Padova e la Gi Group Monza saranno in campo domenica pomeriggio alle ore 18.00 per conquistare il quinto posto che vale la partecipazione alla prossima Challenge Cup. Grande ...

Volley : Superlega - la Lube vince in rimonta e pareggia i conti con Perugia : IL TABELLINO- CUCINE Lube CIVITANOVA - SIR SAFETY CONAD Perugia 3-2 , 22-25, 24-26, 25-17, 25-23, 15-11, CUCINE Lube CIVITANOVA: Christenson 4, Juantorena 16, Candellaro 1, Sokolov 24, Sander 5, ...