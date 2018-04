Patti Smith - Bruce Springsteen e Michael Stipe/ Video - sul palco insieme per i 40 anni di Because the Night : Bruce Springsteen e Michael Stipe si sono uniti sul palco a New York a Patti Smith per celebrare i 40 anni del brano Because the Night scritto insieme dai due musicisti(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:55:00 GMT)

10 anni per mappare Dna vita sulla Terra : "Per la prima volta nella storia, è possibile sequenziare il genoma di tutte le specie conosciute e usare la genomica per scoprire quell'80-90% delle specie che è ancora ignoto alla scienza", ...

Gli anni d'oro di Gigi Hadid : la festa di compleanno è per sole star : ... anche con l'atteggiamento del corpo, ha interpretato il ruolo della damigella di Gigi alla quale poco prima aveva dedicato un post molto dolce su Instagram : '23 anni fa il mondo è stato benedetto ...

Maratona Dawson’s Creek per celebrare i 20 anni del telefilm : Dopo Beverly Hills 90210, prima di The O.C, c’è stata una serie che con i personaggi e il suo modo di raccontare sul piccolo schermo i problemi adolescenziali è riuscita a lasciare il segno e a rimanere impressa nell’immaginario collettivo di un’intera generazione di giovani e giovanissimi. È Dawson’s Creek, la serie con protagonista James Van Der Beek, che ha fatto da trampolino di lancio per lui ma anche per Katie Holmes, Joshua Jackson ...

Viaggio in Harley in Usa per festeggiare i 50 anni : Enrico muore nello schianto : L'uomo era in Usa con gli amici per festeggiare il suo compleanno con un Viaggio in moto: lascia moglie e tre figli.Continua a leggere

Compie vent’anni il momento più imbarazzante per Microsoft : Se la cosa peggiore che ricordate di Microsoft è Vista, significa che siete molto giovani. Perché tra le cose che compiono 20 anni nel 2018, insieme a Baby one more time di Britney Spears e quel capolavoro di Frozen, di Madonna, c’è uno dei più divertenti episodi dell’azienda. Si tratta di Windows 98 – ebbene sì, ribadiamolo, erano vent’anni fa. Sul palco il ceo di Microsoft Bill Gates, assistito da Chris Capossela (adesso è ...

«Yattaman» - il cartone anni 80 è intramontabile : ecco perché : Se non conoscete questo cartone, andato in onda per la prima volta in Italia su Rete 4 nel 1983 e poi su varie televisioni locali e canali tematici, recuperatelo in streaming su TimVision: è un tuffo ...

Meningite - morto un ragazzino di 18 anni : vaccino per tutti gli studenti della sua scuola : Diego Currò aveva 18 anni, era di Senago e studiava all'Iis Lagrande di via Litta, a Milano. Il ragazzo è morto mercoledì scorso all'ospedale Niguarda di Milano a causa...

25 aprile a L'Aquila i festeggiamenti per il 73esimo anniversario Liberazione : L'Aquila - Domani, mercoledì 25 aprile, in occasione dell’anniversario della Festa nazionale della Liberazione, il Comune dell’Aquila ha predisposto un programma di iniziative. Alle ore 9, nel piazzale dello stabilimento ex Thales Alenia, si terrà una cerimonia di commemorazione dei Caduti della Banca d’Italia. Alle 9.30, in piazza IX Martiri, verrà reso un omaggio ai Nove Martiri Aquilani, trucidati il 23 settembre 1943. ...

Droga - 46 condanne per 177 anni di carcere : Si è chiusa con 46 condanne per un totale di 177 anni di carcere l'operazione antiDroga denominata "Tavoletta" condotta dai carabinieri, che hanno smantellato un traffico di sostanze stupefacenti ...

Vaccini - Unicef : 1 - 4 milioni di bimbi sotto i 5 anni morti per malattie prevenibili : L’Unicef, ricordando che da oggi fino al 30 aprile parte la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, rende noto che nel 2016 un numero stimato di 1,4 milioni di bambini sotto i cinque anni sono morti per malattie prevenibili con un vaccino. Circa un quarto delle morti tra bambini sotto i 5 anni sono state causate da polmonite, diarrea e morbillo e la maggior parte si sarebbero potute prevenire con i Vaccini. “A livello globale 1 ...

Niente bollo per tre anni a chi rottama l'auto vecchia : Risparmio per tre anni con tanto di con ringraziamenti. "Cancellata la tassa Automobilistica per tre anni per chi decide di rottamare un vecchio veicolo inquinante, sostituendolo con uno nuovo a basse emissioni". È il provvedimento eco friendly varato dalla Regione Lombardia per incentivare la sostituzione del parco auto. A ricordarlo ieri l'assessore regionale al Bilancio Davide Caparini (nella foto) che ha anticipato che il governatore Attilio ...

Dawson's Creek - maratona tv per i 20 anni della serie cult : Dawson's Creek, il teen drama che ha rivoluzionato la storia della tv - e non solo per il primo bacio gay - torna con una maratona delle 6 stagioni per festeggiare i 20 anni dalla messa in onda ...

Smog : in Lombardia niente bollo per 3 anni a chi rottama la vecchia auto : “Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per tre anni per chi decide di rottamare un vecchio veicolo inquinante con una nuovo mezzo a basse emissioni”. A ricordare l’iniziativa e’ l’assessore lombardo al Bilancio Davide Caparini, a margine della presentazione dei dati riguardanti Regione Lombardia e l’analisi del rating dell’Agenzia Moody’s. Caparini, nel sottolineare l’importanza ...