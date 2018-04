Scie e telescopi | l’osservatorio La Silla di ESO in Cile FOTO

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) Quest’immagine inusuale mostra tre deisituati alLadi– ilo MPG/ESO di 2,2 metri sulla sinistra, ilo di 3,6 metri dietro, e ilo danese di 1,54 metro sulla destra, che si profila minacciosamente sui suoi compagni in primo piano. Naturalmente questa è una vista altamente distorta dei! Questagrafia è stata ripresa dall’ambasciatoregrafo Petr Horálek di ESO per sottolineare non istessi, ma la vista stupenda del cielo notturno sopra, che è uno dei migliori al mondo. Questa è una ripresa a lunga esposizione per catturare il moto apparente delle stelle, mentre eseguono lentamente dei cerchi nel cielo. Nel tempo le stelle sembrano lasciare delledi luce – chiamate “star trails” in inglese – larghi cerchi dipinti sul cosmo oscuro (questo fenomeno è ...