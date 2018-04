umbriaecultura

: Urbino. Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio - Umbriaecultura : Urbino. Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio - AisMontefeltro : #aismarche #aisum #roripress Urbino sabato 21 maggio la “Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio”… - PadovanicNicola : RT @MarcheTourism: Buona giornata da #Cagli, incantevole borgo in provincia di Pesaro e Urbino #destinazionemarche Info #turismo #marche:… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Il convegno, in programma presso la sala Convegni di Palazzo alle ore 10.00, ospiterà esperti di storia, scienza edel cibo, che si alterneranno per raccontare in maniera diversa, e quanto ...