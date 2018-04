Parco nazionale d'Abruzzo - l’orso marsicano era malato : non è stata l’anestesia a ucciderlo : La notizia dopo l'autopsia che ha confermato al correttezza delle procedure messe in atto dal personale veterinario. L'animale era finito in una trappola...

Orso muore dopo anestesia nel Parco nazionale d'Abruzzo : L'Aquila - Un Orso bruno marsicano è morto nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise durante un'operazione di cattura prevista tra le attività autorizzate dal ministero dell'Ambiente per il controllo di orsi confidenti o problematici. Lo rende noto il Parco. "La squadra ha effettuato le procedure per anestetizzarlo e metterlo in sicurezza. Già nella prima fase l'animale ha manifestato problemi ...

Orso Marsicano deceduto durante l’operazione di cattura nel Parco nazionale d’Abruzzo - Lazio e Molise : Apprendiamo con sconcerto la notizia della morte di un esemplare maschio di Orso bruno Marsicano (sottospecie appenninica di Orso bruno) durante un’operazione di cattura eseguita dal personale addetto dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Attendiamo i risultati delle analisi che saranno condotte sull’animale, nella speranza che possano chiarire meglio le dinamiche di quanto accaduto, ma di certo che ci si trova davanti ...

Le bellezze del Parco nazionale dell'Aspromonte di scena a Fico : Questa settimana, infatti, allo stand della Regione Calabria, si potranno conoscere e degustare i sapori e la storia del territorio ma non solo: risorse, economia, usi e costumi delle diverse ...

Animali : orso muore durante la cattura nel Parco nazionale d’Abruzzo : Questa notte durante un’operazione di cattura da parte dell’Ente Parco si è verificato il decesso di un orso bruno marsicano. La cattura rientra nell’ambito delle attività programmate e regolarmente autorizzate dal ministero dell’Ambiente previo parere dell’Ispra per il controllo degli orsi confidenti/problematici. Lo annuncia questa sera una nota del Pnalm. Seguendo il “Protocollo di cattura meccanica e ...

Qualcosa va storto : un orso marsicano muore durante la cattura al Parco nazionale d’Abruzzo : Qualcosa va storto: un orso marsicano muore durante la cattura al Parco nazionale d’Abruzzo Qualcosa va storto: un orso marsicano muore durante la cattura al Parco nazionale d’Abruzzo Continua a leggere

Parco nazionale d’Abruzzo - giovane orso muore dopo l’iniezione per la cattura : Un giovane orso bruno è morto durante l’operazione di cattura nel Parco nazionale d’Abruzzo. Ad ucciderlo è stata l’iniezione di anestetico usata per la cattura. Un’operazione di routine, effettuata eseguendo il protocollo “ampiamente collaudato”, dicono dalla direzione. Eppure fin dai primi momenti l’animale, un esemplare di Marsicano, “ha manifestato problemi respiratori“. La squadra ha ...

L'Ente Parco nazionale del Circeo avvia la riqualificazione dei sentieri del promontorio : Il progetto, aggiudicato a seguito di espletamento di una procedura in economia ai sensi del D.lgs 50/2016 ad un raggruppamento coordinato dalla Società StudioSilva S.r.l. di Bologna, ha effettuato ...

Concorso 30 Guardie Forestali e assunzioni Parco nazionale : info e requisiti Video : Nuove opportunita' lavorative per chi è alla ricerca di un Concorso [Video] in qualita' di guardia forestale e per ricoprire un ruolo professionale presso un Parco Nazionale. A re, le info e i requisiti per poter accedere ai rispettivi bandi. Concorso guardia forestale: 30 assunzioni Concorso pubblico, per titoli ed esami indetto dalla provincia autonoma di Trento, per il reclutamento di 30 posti di Agente Forestale con contratto a tempo ...

WWF : 5 ranger e una guida uccisi nel Parco nazionale dei Vulcani nella Repubblica Democratica del Congo : Continuano a morire gli eroi della natura nel Parco Nazionale dei Vulcani Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo. Quella di ieri è stata la strage più drammatica dall’inizio della storia del Parco: sono stati massacrati in un’imboscata 5 ranger insieme ad una guida. Un sesto ranger è stato ferito gravemente ed attualmente è sottoposto a cure. Tutte le vittime erano giovani tra i 22 e i 30 anni. nella difesa del Parco, con una escalation ...

Parco dell’Aspromonte : nel weekend il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE : Tre giorni intensi di conferenze, seminari formativi, escursioni, proiezioni e tavoli tematici: sarà il Parco dell’Aspromonte ad ospitare il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Da venerdì 6 fino a Domenica 8 Aprile a Gambarie, tutto il mondo AIGAE si trasferirà in Aspromonte, per attività di aggiornamento, dibattiti e confronti sulla valorizzazione del territorio. L’evento, fortemente voluto dall’Ente Parco Nazionale ...

Ambiente : “Aigae sostiene la Candidatura del Parco nazionale dell’Aspromonte a patrimonio Unesco” : “Aigae sostiene la Candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte a patrimonio Unesco. Con la particolarità delle sue rocce, l’Aspromonte ha una storia geologica di estremo rilievo per la comunità geologica e non solo”. Lo ha affermato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, alla vigilia dell’importante e grande Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane, in programma da ...

Parco nazionale della Sila : seconda e ultima fase della candidatura a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO : Entrato a far parte della “Tentative List”, ossia dei siti candidati a divenire Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, dal 2012 il Parco Nazionale della Sila si è impegnato costantemente al rilancio della sua candidatura. Tutto questo è stato possibile anche grazie al costante appoggio della Comunità del Parco Nazionale della Sila e del Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Fondamentali sono stati i continui contatti sia con il ...

Parco nazionale dell’Aspromonte : primavera sugli sci a Gambarie : Gambarie sugli sci anche a primavera! Le nevicate degli ultimi giorni hanno reso praticabili le piste da sci della nota località turistica del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Sabato e domenica quindo sci e slittini in spalla e divertimento assicurato! Il Comune di Santo Stefano (RC) avvisa gli utenti che domani sabato 24 marzo e domenica 25 marzo 2018 si potrà sciare sulla pista azzurra e sulla pista sud. Ancora incerta l’apertura ...