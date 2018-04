Galleria chiusa dopo incendio pullman - code e disagi su autostrada A10 - : Venerdì 20 aprile l'incidente a un autobus che trasportava 30 studenti marchigiani nel tunnel all'altezza di Spotorno, sabato chilometri di file per i vacanzieri diretti nel Ponente ligure

Code e disagi su A10 per Galleria chiusa : ANSA, - IMPERIA, 21 APR - Gravi disagi al traffico sull' autostrada A10 Genova-Savona nella riviera di ponente per i vacanzieri a causa della chiusura di una galleria dove ieri ha preso fuoco un ...

Maltempo Rieti : chiusa la Salaria per allagamento della Galleria ‘Colle Giardino” : Anas comunica che la strada statale 4 ”Via Salaria” è temporaneamente chiusa a Rieti a causa di un allagamento all’interno della galleria ”Colle Giardino”. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. L'articolo Maltempo Rieti: chiusa la Salaria per allagamento della galleria ‘Colle Giardino” ...

Roma : Galleria Giovanni XXIII chiusa per maltempo. Vigili del fuoco sul posto : Roma – Di seguito quanto apparso sul profilo Twitter di Luceverde Roma, a seguito del temporale che sta imperversando sulla Capitale. chiusa la galleria Giovanni XXIII per presenza di alberi sulla carreggiata, all’altezza di via del Foro Italico. Chiusi anche tutti gli accessi in galleria. Vigili del fuoco sul posto. Roma – La chiusura è stata disposta dai Vigili del fuoco per consentire la potatura di un grosso albero ...