Sui migranti invertito il trend | in 10 mesi oltre centomila arrivi in meno

Libia - “esecuzioni e torture Sui detenuti” : L’Onu accusa ministero Interno di Sarraj. Che ferma i migranti per conto dell’Italia : Un uomo sui 50 anni. Una milizia controllata dal ministero dell’Interno lo aveva sottoposto a interrogatorio. Nel giugno 2017, quattro giorni dopo il fermo, i familiari erano stati informati della sua morte. Un rapporto visionato dalla Human Rights, Transitional Justice, and Rule of Law Division della missione Unsmil certificava che l’uomo era stato “sottoposto a pestaggi e torture”. Il suo è uno dei 37 corpi portati ...

I geSuiti del Centro Astalli : "Calo dei migranti non è buona notizia" : Il Centro Astalli è intervenuto sulle statistiche riguardanti gli arrivi dei migranti. Il servizio dei gesuiti per i rifugiati, che ha sedi dislocate nelle principali città d'Italia, ha sottolineato come la diminuzione degli sbarchi possa non rappresentare un fattore positivo."Il calo del numero di persone che arriva in Europa in cerca di protezione non è necessariamente una buona notizia" dato che viene registrato un aumento delle "difficoltà ...

Israele ha annullato l'accordo con l'Onu Sui migranti : È un accordo che non ha retto nemmeno ventiquattr'ore quello raggiunto tra Israele e l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di immigrazione, grazie al quale 16.250 africani entrati nel Paese illegalmente e arrivati da Eritrea e Sudan avrebbero dovuto essere ricollocati in una serie di Paesi occidentali, in cambio della regolarizzazione di altrettante persone.Dopo che ieri sera in un post su facebook il premier Benjamin Netanyahu aveva ...

Passo indietro di Netanyahu Sui migranti - Nuovo attacco di Trump ad Amazon - Estradizione di Puigdemont - Key4biz : Ma non e' giusto, scrive l'ora 61enne esponente conservatore nel suo intervento sul 'Telegraph', che la differenza tra la vita e la morte sia determinata dalla fortuna: la scienza moderna ha gli ...

Israele ha sospeso l’accordo Sui migranti : Prevedeva la ricollocazione di migliaia di persone e secondo Benjamin Netanyahu doveva coinvolgere anche Italia e Germania, che però sono cadute dalle nuvole The post Israele ha sospeso l’accordo sui migranti appeared first on Il Post.

Israele - accordo con Onu Sui migranti : è caos Netanyahu : "Anche in Italia" - poi la retromarcia : Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. "L'Italia era solo un esempio, ma l'accordo è sospeso".

Israele - storica intesa con l'ONU Sui migranti : 18.30 - La Farnesina ha prontamente smentito le parole di Netanyahu, precisando che "non c'è alcun accordo con l'Italia nell'ambito del patto bilaterale tra Israele e l'Unhcr per la ricollocazione, in cinque anni, dei migranti che vanno in Israele dall'Africa e che Israele si è impegnata a non respingere". All'ANSA, poi, è arrivata anche la correzione di Israele. L'ufficio stampa di Netanyahu ha corretto il tiro, spiegando che "l'Italia era ...

Israele - accordo con l’Onu Sui migranti «Trasferiti in Italia - Canada - Germania» : Il governo voleva riportare oltre i richiedenti asilo in Africa, ma è stato raggiunto un compromesso «senza precedenti» con le Nazioni Unite: verranno portati nei Paesi che accetteranno di accoglierli

Israele - accordo con Onu Sui migranti africani Netanyahu : "Saranno trasferiti anche in Italia" : I migranti africani attualmente in Israele saranno reinsediati in Paesi occidentali come Italia, Canada e Germania. Lo ha annunciato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, sulla base dell'accordo raggiunto con l'Unhcr allo scopo di annullare il controverso piano di espulsione dei profughi.

Bardonecchia - Procura apre fascicolo/ Francia sospende i controlli Sui migranti : presto incontreremo l’Italia : Bardonecchia, irruzione polizia Francia nel centro migranti: l'azione degli agenti della dogana contro l'Ong Rainbow4Africa mina la sovranità dell'Italia? Salvini tuona, Parigi non arretra.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 15:27:00 GMT)