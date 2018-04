Verona | mostra ‘I carabinieri nella grande guerra’ dà il via Raduno Nazionale

meteoweb.eu

: Montorio e il 26 Aprile 1945: un libro, una mostra e una targa per non dimenticare - montorio_verona : Montorio e il 26 Aprile 1945: un libro, una mostra e una targa per non dimenticare - massimobalestr1 : RT @ArenaMuseoOpera: Tanti Auguri Maestro #Botero! Oggi è l'86° compleanno di Fernando Botero e per l'occasione, alla grande #mostra in cor… - italiaapiedi : RT @ArenaMuseoOpera: Tanti Auguri Maestro #Botero! Oggi è l'86° compleanno di Fernando Botero e per l'occasione, alla grande #mostra in cor… -

(Di giovedì 19 aprile 2018), 19 apr. (AdnKronos) – Con l’inaugurazione della‘Iguerra” in Gran Guardia, hanno preso il via oggi gli eventi in programma aper il XXIVdei.‘L’apertura di questaavvia simbolicamente i quattro giorni di appuntamenti di questo importante‘ ha sottolineato il sindaco Federico Sboarina ‘, un evento che siamo onorati di ospitare e che è motivo d’orgoglio per tutta la citta. Come Sindaco e come cittadino porgo il mio ringraziamento all’Arma che, con il suo impegno, contribuisce al miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Impegno che i suoi membri, al termine dell’attività professionale, con i medesimi valori e lo stesso spirito, proseguono all’interno dell’Associazione”.Insieme al ...