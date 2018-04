Processo Maroni | la difesa | “Va assolto con formula piena Suggestioni e illazioni del

Processo Maroni - chiesti 2 anni e 6 mesi : Il PM Eugenio Fusco ha chiesto 2 anni e 6 mesi di reclusione per Roberto Maroni. L'ex presidente della Regione Lombardia è finito sotto Processo per aver tentato, secondo la Procura, di favorire due sue ex collaboratrici al Viminale. Secondo la Procura di Milano il capo della sua segreteria, Giacomo Ciriello, avrebbe insistito con il DG dii Expo Christian Malangone per addossare proprio ad Expo il costo per un soggiorno di lusso (oltre 6mila ...

Processo Maroni - pm chiede 2 anni e 6 mesi di reclusione : Processo Maroni, pm chiede 2 anni e 6 mesi di reclusione Presunte pressioni esercitate a favore di due sue ex collaboratrici al Viminale Continua a leggere

Processo Maroni/ Ultime notizie : pm chiede condanna a 2 anni e 6 mesi - ex governatore Lombardia "tranquillo" : Processo Roberto Maroni: ex governatore della Regione Lombardia, il pm chiede condanna a due anni e mezzo, la sua reazione. Le richieste di condanna per gli altri imputati.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:47:00 GMT)

Processo Maroni : pm - condannatelo a 2 anni e 6 mesi : Chiesti anche due anni e due mesi per Giacomo Ciriello, capo della segreteria politica del governatore., ANSA, .

Processo Maroni - il pm : «Favorì l’amante per il viaggio a Tokyo». Chiesti due anni e mezzo|Foto : Maria Grazia Paturzo era collaboratrice del governatore uscente, secondo il pm Fusco era stata inserita nella delegazione Expo per Tokyo, a spese della società, per ragioni personali. «Avevano una relazione affettiva». La replica di Maroni: «Accuse ridicole»

Processo a Maroni - pm chiede condanna a 2 anni e 6 mesi - : Il governatore lombardo uscente è imputato per le presunte pressioni per far ottenere un viaggio a Tokyo e un contratto di lavoro a Maria Grazia Paturzo e Mara Carluccio, sue ex collaboratrici al ...

Processo a Maroni - pm chiede condanna a 2 anni e 6 mesi : Processo a Maroni, pm chiede condanna a 2 anni e 6 mesi Il governatore lombardo uscente è imputato per le presunte pressioni per far ottenere un viaggio a Tokyo e un contratto di lavoro a Maria Grazia Paturzo e Mara Carluccio, sue ex collaboratrici al Viminale. Accusa: “Pressioni affinché la società Expo si accollasse ...

Processo Maroni - il pm : 'Favorì l'amante per il viaggio a Tokyo'. Il governatore uscente della Lombardia : 'Accuse ridicole' : ... società interamente pubblica, 'quindi con soldi nostri', viene portata avanti dall'ex governatore - secondo la tesi accusatoria - attraverso Giacomo Ciriello, capo della segreteria politica di ...

Processo Maroni - pm chiede 2 anni e 6 mesi di reclusione : Roberto Maroni deve essere condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere per induzione indebita e turbata libertà di scelta nel contraente". E' la richiesta di pena avanzata dal pm di Milano, Eugenio Fusco ,...

Processo Maroni - il pm chiede 2 anni e 6 mesi : "Tentò di accollare a Expo le spese di viaggio per la donna con cui aveva una relazione" : Nel mirino il tour a Tokyo per promuovere l'Esposizione Universale. La procura: "La presenza della donna nella delegazione era dettata esclusivamente dalla...

Processo Maroni - il pm chiede una condanna a 2 anni e 6 mesi : Il governatore uscente della Lombardia è accusato di pressioni per ottenere viaggi e lavori. Lui: "Accuse ridicole"

Processo Maroni - il pm chiede 2 anni e 6 mesi : "Tentò di accollare a Expo le spese di viaggio con la donna con cui aveva una relazione" : Nel mirino il tour a Tokyo per promuovere l'Esposizione Universale del 2015. La procura: "La presenza della donna nella delegazione era dettata esclusivamente...

Processo Maroni - pm chiede 2 anni e 6 mesi per ex governatore : Milano, 22 mar. , askanews, Roberto Maroni deve essere condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere per induzione indebita e turbata libertà di scelta nel contraente. E' la richiesta di pena avanzata dal ...

Processo Maroni - pm chiede 2 anni e 6 mesi per ex governatore : Milano, 22 mar. , askanews, - Roberto Maroni deve essere condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere per induzione indebita e turbata libertà di scelta nel contraente. E' la richiesta di pena avanzata dal ...