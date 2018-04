Richard Gere sposa Alejandra Silva

Antonella Clerici/ "Il mio Vittorio geloso di Richard Gere - ma non lascio che si intrometta nel suo lavoro" : Antonella Clerici ha deciso di rallentare i ritmi lavorativi per stare accanto alla figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. Lascia La Prova del Cuoco e ritorna a Il Treno dei desideri?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Antonella Clerici : “Richard Gere di un’umanità straordinaria - le mezze calzette se la tirano…” : Antonella Clerici commenta l’ospitata di Richard Gere a Sanremo Young ed è soddisfatta per l’esordio del suo talent show, in onda il venerdì sera su Rai1. Antonella Clerici commenta l’ospitata di Richard Gere a Sanremo Young A La prova del cuoco di lunedì 19 febbraio la Clerici esordisce così parlando di Richard Gere: “I grandi […] L'articolo Antonella Clerici: “Richard Gere di un’umanità straordinaria, ...

SANREMO YOUNG/ Classifica e eliminati prima puntata : Bianca Moccia e Rocco Scarano. L’ospitata di Richard Gere : Il primo appuntamento di SANREMO YOUNG 2018 si è concluso con il primo posto di Rocco Scarano e l'eliminazione di Alexef e Sharon. Ecco la Classifica definitiva della serata...(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 09:11:00 GMT)

Richard Gere fa emozionare Antonella Clerici a Sanremo Young : Sanremo Young: Antonella Clerici intervista Richard Gere E’ stato l’attore americano Richard Gere il super ospite della prima puntata di Sanremo Young, con Antonella Clerici: la stella di Hollywood ha rilasciato una lunga intervista, rispondendo alle domande della padrona di casa ma anche di alcuni dei giovani talenti in gara. Visibilmente emozionata, Antonella Clerici ha risalito metà delle scale del teatro Ariston andandogli in ...

Video di Richard Gere a Sanremo Young - dalla foto con Zeffirelli al bacio con Antonella Clerici : Il Video di Richard Gere a Sanremo Young è destinato a rimanere nella storia. L'attore è arrivato a metà puntata del nuovo talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici e ha preso posto al centro del palco dell'Ariston per essere intervistato dalla padrona di casa che (cadendo nel peggiore dei cachet) parte con una serie di foto e Video che fanno da spunto alla loro conservazione. Quarant'anni di carriera per Richard Gere che incassa i ...

Richard Gere / Per Pretty woman "continuo a chiedere scusa ai fan" (Sanremo Young) : Il celebre attore americano Richard Gere è il super ospite del primo appuntamento con il programma Sanremo Young presentato da Antonella Clerici su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 22:21:00 GMT)

SANREMO YOUNG/ Concorrenti e diretta : Leonardo De Andreis conquista tutti - ospite Richard Gere (Prima puntata) : SANREMO YOUNG, anticipazioni e news della prima puntata in onda su Rai1 e condotta da Antonella Clerici, ecco il meccanismo della kermesse ed i giovani artisti in gioco.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:59:00 GMT)

Sanremo Young 16 febbraio : Richard Gere e Paolo Bonolis ospiti della Clerici : Sanremo Young debutta in prima serata su Rai 1 stasera, venerdì 16 febbraio, alle ore 20:35. Sarà Antonella Clerici a presentare il nuovo talent show in diretta dal famoso Teatro Ariston a quasi una settimana di distanza dalla conclusione della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Le anticipazioni della prima puntata di Sanremo Young del 16 febbraio svelano che Antonella Clerici avrà il compito di presentare tutti i giovani concorrenti in ...

Richard Gere / L’attore impegnato nel sociale ospite di Antonella Clerici (Sanremo Young) : Il celebre attore americano RICHARD GERE è il super ospite del primo appuntamento con il programma Sanremo Young presentato da Antonella Clerici su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:25:00 GMT)

Al via 'Sanremo Young' - ospiti Paolo Bonolis e Richard Gere : la tv del 16 febbraio : Per quest'altro efferato caso di cronaca, la madre Veronica Panarello è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Su Tv8 alle 21.30 ...

Sanremo Young - anticipazioni prima puntata : ospiti Richard Gere e Paolo Bonolis : Sanremo Young, la prima puntata andrà in onda venerdì 16 febbraio su Rai1 già dalle 20.35 (subito dopo il Tg1 delle 20). Ecco cosa succederà nel talent show condotto da Antonella Clerici e in onda dal teatro Ariston: concorrenti in gara, giudici e ospiti. Sanremo Young, il meccanismo Ogni cantante presenterà al pubblico la propria […] L'articolo Sanremo Young, anticipazioni prima puntata: ospiti Richard Gere e Paolo Bonolis proviene da ...

UNFAITHFUL - L'AMORE INFEDELE/ Su Iris il film con Richard Gere (oggi - 14 febbraio 2018) : UNFAITHFUL - L'AMORE INFEDELE, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Nel cast: Richard Gere e Diane Lane, alla regia Adrian Lyne. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 09:40:00 GMT)