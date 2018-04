calcioweb.eu

: ROMAntada Di Francesco, brutto risveglio della #Lazio: le due facce della medaglia, si avvicina il derby da sogno… - CalcioWeb : ROMAntada Di Francesco, brutto risveglio della #Lazio: le due facce della medaglia, si avvicina il derby da sogno… - isisbertagnoli : RT @repubblica: Champions, la 'Romantada' e la follia di Di Francesco - trilly153 : RT @repubblica: Champions, la 'Romantada' e la follia di Di Francesco -

(Di sabato 14 aprile 2018) Roma-, il derby che promette spettacolo. Si sta giocando al 32^ giornata del campionato di Serie A, turno molto importante per le zone alte e basseclassifica, si chiude con il botto con la sentitissima partita trae Roma, un match che non ha bisogno di grosse presentazioni. Momenti opposti per le due squadre, la squadra di Diè reduce dall’incredibile remuntada nella gara di ritorno di Champions League contro il Barcellona, un entusiasmante 3-0 che ha permesso di ottenere il pass per la semifinale, adesso di fronte il Liverpool in un doppio scontro che si preannuncia scoppiettante. Brutta prestazione invece per la, deblacle nella gara di ritorno contro il Salisburgo, 4-1 in Europa League che ha portato all’eliminazione dei biancocelesti. Adesso il derby da sogno e molto importante per la Champions League ma non solo, si tratta di una partita ...