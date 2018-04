Nessuna fuga da Facebook ma il social perde miliardi

Francia - auto contro militari nell’Isère : Nessuna vittima. Conducente in fuga : scuole blindate in tutta la regione : È allerta massima in tutta la regione dell’Isère, in Francia, al confine italiano, dopo che un’auto ha tentato di investire un gruppo di militari che facevano jogging a Varces-Allieres-et-Risset. L’auto avrebbe solo sfiorato i gendarmi, senza provocare vittime o feriti, come ha precisato una fonte di polizia. Nella regione sono subito scattate le ricerche del Conducente, che è riuscito a fuggire a bordo dell’auto. Il sindaco del paese ...