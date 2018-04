Consultazioni Quirinale | ipotesi governo per Mattarella Salvini-Di Maio | incarico

Consultazioni - FICO DA MATTARELLA/ Diretta Quirinale - Governo Casellati o Giorgetti? Salvini “no liti FI-M5s” : CONSULTAZIONI , FICO e Casellati da MATTARELLA : secondo giro del nuovo giro di incontri per il Presidente della Repubblica per la formazione del nuovo Governo (Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:27:00 GMT)

Consultazioni - quella al Quirinale è una partita di poker con le carte truccate : Quali conclusioni – seppure provvisorie – si possono trarre alla chiusura del cerimoniale che prevede gli incontri tra le forze politiche emerse dal voto del 4 marzo e il presidente Mattarella? Il rito secondo cui ci si informa di cose largamente già note a tutti i partecipanti, protagonisti e comprimari. In questa partita di poker con le carte truccate il dato più evidente è che nessuno dei quattro giocatori è in grado di proporre ...

Luigi Di Maio dopo le Consultazioni al Quirinale : 'No a governissimo - non resta che voto' : 'Non capisco'. 'Non capiamo'. Luigi Di Maio , nel corso della sua dichiarazione al termine del secondo incontro di consultazioni col presidente Mattarella, ha usato questa frase una mezza dozzina di ...

Berlusconi - show alle Consultazioni al Quirinale con Salvini : A un certo punto, nel bel mezzo dello show , tutti si aspettano il gesto delle corna, come nel celeberrimo vertice Ue del febbraio del 2002. Non ostentate, ma nemmeno troppo nascoste, arrivano anche ...

Consultazioni Bis - la prima volta di Berlusconi da gregario. E al Quirinale fa di tutto per uscire dall’ombra di Salvini : Silvio Berlusconi proprio non ci riesce. Accanto a Matteo Salvini gesticola, annuisce, si agita, fa gesti, indica cose. Insomma, fa di tutto per rubare la scena al leader leghista (che per l’occasione è stato obbligato ad allacciarsi la giacca, proprio come vuole il credo Berlusconiano in tema di eleganza). La clip che raccoglie il meglio della sua mimica nella breve conferenza stampa al Colle è già un cult. L'articolo Consultazioni Bis, ...