Pino È | il grande concerto per ricordare Pino Daniele

Morto Luigi de Filippo - Ultimo Erede del Grande Padre PepPino : Roma - E' Morto Luigi De Filippo. Attore, commediografo e regista, aveva 87 anni. Era figlio di Peppino e Adele Carloni. Ultimo Erede della celebre dinastia teatrale napoletana, De Filippo si è spento questa mattina nella sua casa di Roma. I funerali saranno celebrati martedì 3 aprile alle 11.30 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Dal 2011 era direttore artistico del Teatro Parioli di Roma, diventato Teatro ...

Mario Biondi a Leggo - da Sanremo ai 2 concerti-evento nei palasport : 'Sono innamorato della vita. Pino Daniele? Un grande maestro' : di Emiliana Costa ROMA - 'Non ho mai seguito strategie discografiche. Il mio fil rouge è sempre stata la musica. Mi chiamavano scheggia impazzita e dicevano che cantando in inglese non avrei fatto ...

Sci alPino - Italia in crisi tra gli uomini : 0 medaglie tra Mondiali e Olimpiadi. Gli azzurri soffrono il grande evento : L’Italia è in seria difficoltà nello sci alpino maschile. Lo zero assoluto raccolto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 non è altro che la sublimazione di quanto si è visto in questa stagione caratterizzata da una sola vittoria (quella di Dominik Paris a Bormio): negli ultimi mesi gli azzurri hanno seriamente faticato a esprimersi ai massimi livelli e nell’occasione più importante hanno steccato sonoramente. Sotto i ...

LIVE Sci alPino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia al comando davanti a Vonn! Si sogna in grande : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di Sofia Goggia, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

Sci alPino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marcel Hirscher domina nella prima manche del gigante maschile. Grande Tonetti (4°) - De Aliprandini che peccato! : L’unica certezza è sempre lui, Marcel Hirscher. nella prima manche dello slalom gigante di sci alpino dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, il campione austriaco fa valere la legge del più forte, impressionando per continuità d’azione e dando un saggio delle sue eccezionali doti in questa specialità. Un tracciato filante nel quale non si deve girare troppo intorno al palo ma lasciar andare gli sci e Hirscher lo fa alla ...

Sci alPino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin è la più grande di sempre? Sarà caccia alle 5 medaglie d’oro : Le Olimpiadi di PyeongChang 2018 potrebbero essere i Giochi di Mikaela Shiffrin. Come Michael Phelps fece la storia a Pechino conquistando otto ori alle Olimpiadi estive, così proverà a fare l’americana, che andrà a caccia del filotto nello sci alpino, partecipando, con chiare velleità di vittoria, a tutte e 5 le gare individuali. Qualcosa di impensabile per molti, che farebbero carte false per vincere una sola medaglia d’oro. Una ...

Sci alPino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sogna in grande nel gigante femminile. È caccia aperta a Mikaela Shiffrin : Le donne sono pronte per fare il loro ingresso in scena alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima gara al femminile dello sci alpino è il gigante, in programma nella notte tra domenica e lunedì. L’Italia si gioca già delle carte importanti, con un quartetto di atlete tutte con possibilità di finire sul podio. Tutte, però, dovranno vedersela con la favorita assoluta, Mikaela Shiffrin. PyeongChang 2018 sembra fatta apposta per ...

Sci alPino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Henrik Kristoffersen - il grande guastafeste di Marcel Hirscher : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 stanno per prendere il via. Manca pochissimo per vedere all’opera gli atleti di tutto il mondo a caccia delle medaglie più preziose. Sarà così anche nello sci alpino. In campo maschile, per le gare tecniche, i giochi sembrano già fatti: Marcel Hircher è il favorito assoluto, in slalom ed ancor di più in gigante. L’oro è già al collo dell’austriaco? In molti direbbero di sì, ma, al ...

Sci alPino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la grande occasione di Alexis Pinturault. Un oro per dare un volto diverso ad una carriera già brillante : Leader della nazionale francese maschile di sci alpino, Alexis Pinturault rappresenterà un’importante speranza di medaglia per la delegazione transalpina ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Ventisettenne di Moûtiers, con origini norvegesi da parte di madre, Pinturault è già diventato lo sciatore francese più vincente in Coppa del Mondo con i suoi ventuno successi, capace di imporsi in tute le discipline ad esclusione della ...

Sci alPino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mina vagante Vincent Kriechmayr. L’austriaco sogna in grande : L’argomento medaglie d’oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali è ben conosciuto dall’Austria, che è la nazione ad aver trionfato per il maggior numero di volte in questa specialità nella manifestazione a Cinque Cerchi. Sono ben sette i campioni austriaci capaci di salire sul gradino più alto del podio olimpico, l’ultimo dei quali è stato Matthias Mayer proprio quattro anni fa a Sochi. Anche a PyeongChang ...