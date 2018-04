Video dell’esibizione di Zic in Ancora di Eduardo De Crescenzo contro Zerbi e il super

Rosy Castello conquista J-Ax alle Blind Audition : Video dell’esibizione in Feelin good : L'esibizione di Rosy Castello conquista J-Ax a The Voice Of Italy: la giovane cantante si è esibita nel corso della terza Blind Audition con il brano Feelin good di Nina Simone, riproposto negli anni anche da altri interpreti della musica internazionale, come Michael Bublè. Diciannovenne intraprendente, Rosy si definisce una sognatrice: inizia a cantare all'età di soli sei anni, e piano piano la musica diventa un'esigenza e una necessità. Con ...

Demi Lovato bacia Kehlani durante un concerto : foto e Video dell’esibizione hot dal Tell Me You Love Me Tour : Grande sorpresa sul palco del Tell Me You Love Me Tour: Demi Lovato bacia Kehlani, durante la performance in Lonely. Lunedì 2 aprile, il Tour mondiale di Demi Lovato ha fatto tappa in New Jersey: la popstar statunitense sta portando in giro per il mondo la nuova Tournée a supporto dell'ultimo album pubblicato lo scorso settembre Tell Me You Love Me. Il concerto di Demi Lovato in New Jersey, ieri sera, ha preso una svolta particolarmente ...

I The Kolors su Rai 1 con Frida in duetto con Leonardo De Andreis : Video dell’esibizione del 16 marzo : I The Kolors su Rai 1 si sono esibiti venerdì 16 marzo durante la serata finale di Sanremo Young, il nuovo talent show condotto da Antonella Clerici. La band di Stash Fiordispino è tornata sul palco del Teatro Ariston per esibirsi insieme al giovane concorrente Leonardo De Andreis: insieme hanno duettato sulle note di Frida (Mai, mai, mai), canzone presentata durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo. L'esibizione dei The Kolors ...

Michele Bravi dalla Clerici canta Il Diario Degli Errori : Video dell’esibizione con Raffaele Renda : Michele Bravi dalla Clerici duetta con Raffaele Renda sul palco dell'Ariston, durante la serata finale di Sanremo Young. Venerdì 16 marzo è andata in onda su Rai 1 la puntata conclusiva del talent show condotto da Antonella Clerici dal Teatro Ariston di Sanremo: una gara di canto che di settimana in settimana ha visto i giovani cantanti mettersi alla prova con brani classici della canzone italiana e di Sanremo. Michele Bravi ha ...

Video dell’esibizione di Liam Payne per la Regina Elisabetta - l’omaggio a John Mayer ha commosso la famiglia reale : L'esibizione di Liam Payne per la Regina Elisabetta: lunedì 12 marzo si è tenuto nell'Abbazia di Westminster Abbey di Londra l'evento annuale Commonwealth Service. Il cantante è stato ospite dell'importante manifestazione inglese, che ogni anno celebra l'impegno eterno del Commonwealth: la cerimonia è accompagnata da eventi culturali, in compagnia di grandi ospiti. Quest'anno, la famiglia reale ha invitato anche Liam Payne, ad esibirsi nella ...

Video dell’esibizione di Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 in duetto con Chris Stapleton sulle note di Say Something : Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 si è esibito in Midnight Summer Jam e Say Something, due brani estratti dal nuovo album di Justin Timberlake Man Of The Woods. Sorpresa sul palco con la popstar, Chris Stapleton! La trentottesima edizione dei Brit ha visto la conduzione di Jack Whitehall, in diretta dalla O2 Arena di Londra. per una serata di musica, tanti premi ed ospiti eccezionali tra cui Foo Fighters, Dua Lipa, Liam Payne e Rita Ora, ...

Francesca Michielin a 90 Special rivisita Wonderwall degli Oasis : Video dell’esibizione : Francesca Michielin a 90 Special porta una sua versione di Wonderwall degli Oasis, brano simbolo della decade che si intende celebrare nel programma condotto da Nicola Savino. Mai scontata come suo solito, la giovane artista di Bassano del Grappa ha voluto stupire con una sua versione del brano portato al successo dal gruppo dei fratelli Gallagher, con un punto di vista diverso rispetto alle solite rese di in brano tutt'altro che ...

Il Video dell’esibizione di Laura Pausini a Sanremo : Prima ha cantato in duetto con Claudio Baglioni, poi è uscita dall'Ariston per cantare tra il pubblico The post Il video dell’esibizione di Laura Pausini a Sanremo appeared first on Il Post.

Il messaggio di pace di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente : Video dell’esibizione nella serata finale : La finale di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018, sul palco dell'Ariston per cantare Non mi avete fatto niente dopo l'impeccabile ed apprezzatissima esibizione di venerdì sera, nella puntata dei duetti con Simone Cristicchi. Forte di una grande intesa tra i due, la coppia inedita di questo Festival di Sanremo ha portato sul palco una canzone che affronta una tematica molto importante dal punto di vista sociale. Non mi avete fatto ...

La grinta dei The Kolors a Sanremo 2018 in Frida : Video dell’esibizione nella finale all’Ariston : The Kolors a Sanremo 2018 cantano Frida (Mai, mai, mai) nella serata finale del Festival della Canzone Italiana. Partiti dal talent di Amici di Maria, vincitori della quindicesima edizione, il gruppo di Stash ha fatto il suo esordio sul palco dell'Ariston martedì sera, esibendosi per la prima volta in italiano. Frida (Mai, mai, mai) è un brano che tratta un sentimento d'amore letto in chiave contemporanea ed in tutte le sue forme, ed ...

Il Video dell’esibizione di Mirkoeilcane a Sanremo 2018 con Stiamo tutti bene - vincitore del Premio Enzo Jannacci per la migliore interpretazione : Mirkoeilcane a Sanremo 2018 si è esibito all'Ariston con Stiamo tutti bene, durante la finale delle Nuove Proposte di venerdì 9 febbraio. Tornato sul palco del Teatro, Mirkoeilcane ha riproposto al pubblico italiano la sua bellissima canzone Stiamo tutti bene, una fotografia del mondo attuale visto con gli occhi di un bambino. Dopo la sua prima esibizione a Sanremo, il brano di Mirkoeilcane ha riscosso enormi consensi da parte della ...

Piero Pelù ospite a Sanremo 2018 : Video dell’esibizione : Piero Pelù è stato super ospite della quarta puntata del Festival di Sanremo 2018 venerdì 9 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Piero Pelù ospite a Sanremo 2018 Il rocker torna per la seconda volta sul palco del Teatro Ariston. La prima fu nel 2001, quando anche allora partecipò come ospite e in quell’occasione affrontò un tema molto delicato, quello delle mine antiuomo. Per questo Festival di Sanremo 2018 Piero Pelù ha reso ...

Gianna Nannini ospite a Sanremo 2018 : Video dell’esibizione : Gianna Nannini è stata super ospite della quarta puntata del Festival di Sanremo 2018 venerdì 9 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Gianna Nannini ospite a Sanremo 2018 La rocker è stata in passato ospite due volte alla kermesse, nel 2007 e nel 2015, ma non ha mai partecipato come concorrente diretta, ma solo come autrice. La canzone da lei scritta Colpo Di Fulmine infatti ha vinto nel 2008 cantata da Giò Di Tonno e Lola ...

La provocazione rock di Eva Pevarello a Sanremo 2018 : Video dell’esibizione in Cosa ti salverà : Cosa ti salverà è la canzone di Eva Pevarello a Sanremo 2018, in gara tra le Nuove Proposte di quest'anno. La cantante delle Nuove Proposte ha presentato il brano nel corso della terza serata del Festival, giovedì 8 febbraio. Il suo non è un volto nuovo della televisione, né della musica italiana. Eva Pevarello ha partecipato alla decima edizione di X Factor Italia, nella squadra di Manuel Agnelli. La cantante è giunta sino alla finale del ...