Da L' amica geniale a SKAM Italia | TIMvision entra nel mondo delle produzioni originali

Da “Skam Italia” a “L’amica geniale” : TimVision entra nel mondo delle produzioni di Film e Serie TV : TimVision entra nel vivo della produzione cinematografica e televisiva e lancia le prime opere frutto di importanti accordi con alcuni dei principali player del settore (tra questi Wildside, Lucky Red, Cross Productions, Oplon Film e Bibi Film). Si parte con “Skam Italia” e “Dark Polo Gang – La Serie” per il pubblico teen a cui seguiranno “L’amica geniale”, tratta dal best seller di Elena Ferrante e molti altri titoli nel corso del 2018. ...

Ludovica Nasti in “L’amica geniale”/ È Lila nella serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante : La giovanissima Ludovia Nasti, da Pozzuli, è Lila nella serie "L'amica geniale" dal romanzo di Elena Ferrante. La bambina è stata scelta dal regista Saverio Costanzo dopo molti provini.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Prime anticipazioni su 'L'amica geniale' : Con 1,5 milioni di clienti, TIMVISION è una delle principali piattaforme di streaming del panorama italiano. Wildside, creata nel 2009, ha prodotto premiati film con talenti quali Bernardo Bertolucci,...

L'amica geniale - le prime immagini della serie tv : L'amica geniale , le prime immagini della serie tv. Quando la sua migliore amica di una vita scompare senza lasciare traccia, Elena Greco si siede al tavolino ed inizia a scrivere della loro amicizia, ...

L'amica geniale : online le prime foto

L’amica geniale / Napoli - rissa in Piazza del Plebiscito : la serie prende forma tra scazzottate e insulti : L’amica geniale di Elena Ferrante diventa una serie televisiva: Napoli, rissa in Piazza del Plebiscito, il progetto di Costanzo prende forma tra scazzottate e insulti, Video.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:23:00 GMT)

Lenù e Lila de L’amica geniale hanno un volto : ecco le attrici della produzione internazionale Rai : Nei giorni scorsi abbiamo parlato dei casting per le comparse de L'Amica Geniale ma oggi le cose si fanno serie ed eccoci qui con i nomi delle attrici che presteranno il volto alle giovani Lenù e Lila. Le prime immagini ufficiali della produzione internazionale Rai e HBO dal titolo inglese The Neapolitan Novels sono state divulgate poco fa e mostrano le bambine protagoniste che avranno il volto, rispettivamente di Elisa Del Genio e Ludovica ...

Prime immagini ufficiali L'amica geniale : ANSA, - ROMA, 14 MAR - Diffuse le Prime immagini ufficiali de L'amica geniale, la serie in otto episodi diretta da Saverio Costanzo , Private, La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts, , tratta ...

L'amica geniale - le prime foto della serie tv tratta da Elena Ferrante : Rivelate le attrici che interpreteranno, da bambine e da adolescenti, le protagoniste della tetralogia di Elena Ferrante famosa in tutto il mondo

«L’amica geniale» : ecco le prime immagini della serie : Lila e Lenù hanno finalmente un volto. Arrivano le prime foto de L’Amica geniale, l’attesa serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo (La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts). Sfoglia gallery La prima stagione targata Hbo-Rai Fiction e TimVision, che uscirà su Raiuno a fine anno, sarà di otto episodi. Tratta dal primo libro della quadrilogia best-seller della Ferrante, ...

L’amica geniale di Elena Ferrante : ecco i volti di Elena e Lila : Diffuse oggi le prime immagini ufficiali de L’amica geniale, la serie in otto episodi diretta da Saverio Costanzo (Private, La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts), tratta dal Best Seller L’amica geniale, il primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante, edita in Italia da da E/O. Le riprese della serie sono in corso a Caserta. In scena oltre 150 attori e 5000 comparse. Un casting durato otto mesi, durante i quali sono stati provinati ...

L’amica geniale - le prime foto della serie tv tratta da Elena Ferrante : (foto: Eduardo Castaldo) Non paga di aver conquistato il mondo con i propri romanzi, Elena Ferrante è pronta ad affermarsi anche nel mondo della produzione seriale per la tv. Infatti arriverà presto L’amica geniale, la serie in otto episodi diretti dal regista Saverio Costanzo e realizzata da un’inedita alleanza che vede Hbo, Rai e Tim Vision unire le forze, con la produzione di Wildside e Fandango. Le riprese delle storie tratte dai ...

Ciak per 'L'amica geniale' a Napoli : al Plebiscito si svela il cast : Napoli, esterno giorno, piazza del Plebiscito. Corre, va, l'anno 1958. È un via vai di turisti e passanti, selfie e fotografie alle luccicanti auto d'epoca, vespe e motociclette, parcheggiate in fila ...