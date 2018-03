Australia | 150 cetacei spiaggiati ad Hamelin Bay | è allarme squali

Oltre 150 cetacei spiaggiati in Australia : le foto choc. "Gli scienziati non sanno perché" : Un gruppo di Oltre 150 cetacei è stato ritrovato su una spiaggia dell' Australia sudoccidentale. Le autorità stanno lavorando per salvare i 15 esemplari sopravvissuti. Il gruppo di...

Circa 150 cetacei si sono spiaggiati nelle vicinanze di Hamelin Bay, una spiaggia nell'estremo sud-ovest dell'Australia. Circa metà degli animali sono già morti, ma ricercatori e volontari sono al lavoro per provare a riportare in mare i restanti esemplari.