Il pm chiede condanna a due anni e sei mesi per Maroni L' accusa | favorì la sua amante

Processo a Maroni - pm chiede condanna a 2 anni e 6 mesi : Processo a Maroni, pm chiede condanna a 2 anni e 6 mesi Il governatore lombardo uscente è imputato per le presunte pressioni per far ottenere un viaggio a Tokyo e un contratto di lavoro a Maria Grazia Paturzo e Mara Carluccio, sue ex collaboratrici al Viminale. Accusa: “Pressioni affinché la società Expo si accollasse ...

Omicidio Marco Vannini : la Procura chiede condanna per tutta la famiglia Ciontoli : Chieste cinque condanne per la morte di Marco Vannini, 21 anni, avvenuta il 18 maggio 2015 a Ladispoli raggiunto da un colpo di arma da fuoco sparatogli da Antonio Ciontoli, padre della fidanzata del giovane. Davanti ai giudici della prima Corte d'Assise di Roma, il pm Alessandra D'Amore ha sollecitato una pena a 21 anni di carcere per il capofamiglia Ciontoli, sottufficiale della Marina Militare.Chiesti 14 anni per la moglie Maria Pezzillo e i ...

L'ex manager di Thyssenkrupp Marco Pucci chiede la grazia a Mattarella. È uno dei condannati per l'incendio del 2007 nello stabilimento di Torino : Ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l'incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino, uccise sette operai. Marco Pucci sta scontando dal maggio 2016 la pena di sei anni e tre mesi di carcere.Nel giugno dello scorso anno aveva ottenuto la possibilità di svolgere un lavoro esterno con obbligo di rientro in cella alle 18.30. La notizia è stata confermata anche da uno ...

Dogliani - infortunio in un cantiere - un muratore restò tetraplegico : l'accusa chiede la condanna a 13 mesi per il committente e il direttore ... : Il sostituto procuratore Attilio Offman ha chiesto la condanna a 13 mesi di reclusione nel processo che vede imputati con l'accusa di lesioni colpose personali F.M., doglianese e L.V. di Farigliano, ...

Condannato a morte/ Il padre chiede la grazia per il figlio che ha ucciso la madre e il fratello : In America un padre ha perdonato il figlio che ha assassinato la moglie e il fratello e chiede per lui, adesso che sta per subire la condanna a morte, la grazia. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 21:34:00 GMT)

Firenze - morì dopo un tuffo nel lago Bilancino : pm chiede condanna del gestore dello stabilimento : Il pm Luca Turco ha chiesto la condanna a due anni e sei mesi per omicidio colposo per il legale rappresentante della società di gestione dello stabilimento sul lago di Bilancino (Firenze) davanti al ...