Celebrity Masterchef Italia 2 | Vip Diretta | Cristina Bowerman guest star 22 Marzo 2018

Valerio “Fayna” Spinella / Ottimo inizio del giornalista! Già favorito per la vittoria? (Masterchef Celebrity) : Il giornalista sportivo Valerio “Fayna” Spinella è tra i concorrenti di Masterchef Celebrity in questa seconda puntata. Si riparte dagli ottimi piatti preparati nella scorsa settimana.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:47:00 GMT)

Celebrity Masterchef 2 : come preparare il «Risotto Caruso» di Serena Autieri : Era lì per godersi la festa, per ammirare lo splendore generale su tacchi alti e vestitino alla moda. Nulla avrebbe fatto pensare a Serena Autieri di mettersi a cucinare proprio lì, su una terrazza panoramica con vista sul Duomo, per conquistarsi un posto nella cucina di Celebrity MasterChef. Il tempo è poco e serve stupire i giudici con un piatto ricco, particolare, che racconti qualcosa del proprio io. La scelta, da napoletana doc amante della ...

Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2 tra la prova Iginio Massari e l’esterna ad Amatrice : anticipazioni 22 marzo : Tutto è pronto per il ritorno di Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2 per il secondo appuntamento in onda oggi, giovedì 22 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD, a partire dalle 21.10. I fan del programma sono ancora arrabbiati per l'esclusione dei primi vip e, soprattutto, di Barbara Alberti che con i suoi aneddoti e le sue parole aveva conquistato il pubblico, ma tutto lascia pensare che le prove di questa sera faranno presto ...

"Celebrity MasterChef" stasera in onda da Amatrice : sfida sull’amatriciana : Questa sera la prova in esterna della puntata di Celebrity MasterChef, in onda alle 21.15 su Sky Uno HD, sarà ad Amatrice, città simbolo del terremoto che colpì il Centro Italia del 2016. Gli 8 personaggi rimasti...

Davide Devenuto/ L'attore a suo agio dietro ai fornelli come sul set (Celebrity Masterchef Italia 2) : Davide Devenuto questa sera tornerà nelle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2, in onda su Sky Uno. L'attore appare a suo agio dietro ai fornelli come sul set.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:45:00 GMT)

IGINIO MASSARI/ La sfida di Milano : punto tutto sulla qualità (Celebrity Masterchef Italia 2) : Il celebre pasticcere IGINIO MASSARI questa sera ospite nella puntata di Celebrity Masterchef Italia 2, ha aperto a Milano in una filiale di una nota banca, una pasticceria. (Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 10:13:00 GMT)

SERENA AUTIERI/ Dopo i primi successi - la sfida riparte dall'impiattamento (Celebrity Masterchef Italia 2) : SERENA AUTIERI questa sera tornerà nelle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2, dove dovrà dimostrare di riuscire a dare il meglio per evitare il temutissimo Pressure Test(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 10:02:00 GMT)

CRISTINA BOWERMAN / “I talent? La nostra professione ha tanti aspetti” (Celebrity Masterchef Italia 2) : La chef romana CRISTINA BOWERMAN questa sera è ospite nella nuova puntata del talent culinario Celebrity Masterchef Italia, in onda sulla piattaforma satellitare di Sky.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:36:00 GMT)

BRUNO BARBIERI/ Da Celebrity Masterchef 2 a 4 Hotel : le nuove sfide dello chef più stellato d'Italia : BRUNO BARBIERI, lo chef più stellato d'Italia, si prepara ad una nuova avventura televisiva al timone del nuovo programma 4 Hotel, in onda sempre su SkyUno.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:28:00 GMT)

LORENZO AMORUSO/ Una sconfitta e due Pressure test : come se la caverà oggi? (Celebrity Masterchef Italia 2) : LORENZO AMORUSO, ex difensore centrale della Fiorentina, è pronto a tornare ai fornelli di Celebrity Masterchef Italia 2 dopo i due Pressure test della prima puntata.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:14:00 GMT)

Celebrity Masterchef ITALIA 2/ Anticipazioni e diretta : ospiti Iginio Massari e Cristina Bowerman (22 Marzo) : CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2 torna in onda oggi, giovedì 22 marzo, in prima serata su Sky, con la seconda puntata: ospiti Iginio Massari e Cristina Bowerman.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:56:00 GMT)

