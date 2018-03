Video promo dei nuovi episodi de La casa di carta su Netflix | ad aprile il gran finale

Droga - promozione con volantinaggio : l'insolito spaccio della famiglia di pusher Video : Una cosa mai vista né sentita prima d'ora in nessuna piazza di #spaccio. Un nucleo familiare composto da tre pusher, marito, moglie e fratello di lui che non si limitava a spacciare #Droga, ma distribuiva volantini con offerte promozionali, proprio come quelle dei supermercati. I tre erano assolutamente sicuri del fatto loro, evidentemente incuranti della possibilita' di essere scoperti e arrestati. Addirittura si erano dati il nome d'arte con ...

Sneak peek e promo di Station 19 - debutto hot il 22 marzo per lo spin-off di Grey’s sui pompieri di Seattle (Video) : Il nuovo promo di Grey's Anatomy 14x16 è anche il primo promo di Station 19, che debutta col pilot il 22 marzo su ABC: lo spin-off sui pompieri di Seattle, che prende le mosse dal medical drama condividendo il personaggio di Ben Warren, avrà a quanto pare lo stesso registro drammatico ma brillante della serie madre. A giudicare dal promo davvero hot, e non solo perché fuoco e fiamme divampano in quel di Seattle costringendo i vigili della ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : buoni i pre-ordini in Canada e nuovo Video promo negli USA : Mark Childs, CMO di Samsung Canada, ha reso noto che l'accoglienza riservata dal pubblico ai Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus è stata molto positiva

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Video della presentazione - promo e principali feature : Gli attesi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono stati finalmente presentati ed ora è il momento di iniziare con gli approfondimenti ad essi dedicati

IMMATURI - LA SERIE/ Anticipazioni 16 febbraio 2018 : Video promo - la sfida con la Clerici e le info streaming : IMMATURI - La SERIE, Anticipazioni del 16 febbraio 2018, su Canale 5. La gita scolastica permette ai diversi protagonisti di avvicinarsi. Fra chi scatterà il bacio?

Video promo di The 100 5 con Eliza Taylor e Bob Morley : Jason Rothenberg annuncia “grandi cose” : Non è un trailer vero e proprio ma il Video promo di The 100 5 ci permette di dare un primo sguardo al look di alcune dei protagonisti nella nuova stagione, che approderà su The CW il prossimo 24 aprile. L'attesa è ancora lunga per una quinta stagione che promette un netto cambio di rotta e una sorta di reboot. The 100 5 aprirà con l'episodio intitolato "Eden" e si concluderà con un doppio finale di stagione dal titolo altrettanto emblematico ...

I Malec in Shadowhunters 3 : il nuovo romantico promo tra baci e un sacrificio (Video) : I Malec in Shadowhunters 3 sono pronti a far battere il cuore. La terza stagione della serie fantasy, basata sulla saga letteraria di Cassandra Clare, debutterà con il primo episodio su Freeform solo il 20 marzo - in Italia sarà rilasciato da Netflix il giorno successivo - ma per anticipare la messa in onda, il network americano ha diffuso un romantico promo con protagonisti Magnus e Alec. "Cosa sacrificheresti per la persona che ami?" con ...

I politici italiani conoscono l'inglese? Promossi e bocciati : il Video tutto da ridere : politici italiani e lingua inglese non sempre vanno d'amore e d'accordo. Anche se per gli elettori del Belpaese l'inglese rimane una competenza importante in politica - ancor più in uno scenario internazionale complesso -, la...

Sanremo - promossi e bocciati della quarta puntata Video : La serata di venerdì si è aperta con la gara delle nuove proposte [Video]. Il ballo delle incertezze di Ultimo ha trionfato davanti a Stiamo tutti bene di Mirkoeilcane che si è aggiudicato il premio della critica Mia Martini. Tra gli ospiti Gianna Nannini e Piero Pelù, che duetta con Baglioni sul brano Il tempo di morire di Lucio Battisti. Ma è stata sopratutto gara canora: andiamo a vedere com'è andata e com'è la situazione in vista della ...

Sanremo 2018 - promossi e bocciati del terzo appuntamento Video : Claudio #baglioni si prende definitivamente il Festival. Il presentatore è il protagonista assoluto non c'è nulla da dire. Tra canzoni di successo e gag divertenti insieme a Favino, Baglioni ha conquistato il pubblico e la Stampa. Ieri sul palco anche i Negramaro, James Taylor in duetto con Giorgia e Gino Paoli con un tributo a Fabrizio De Andrè. Tra gli altri ospiti anche Virginia Raffaele. Ma vediamo come sono andate le cose tra i cantanti in ...

Addio Iene - si cambia : Toffa - promozione in vista? Video : Un futuro da grande presentatrice per Nadia Toffa? Non è solo l'auspicio e l'augurio di milioni di fan affezionati alla Iena più popolare di sempre, ma pare sia il piano studiato a tavolino dalla dirigenza di Mediaset. Secondo il sempre ben informato settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, amico personale di Marina e Piersilvio Berlusconi, la biondina tutto pepe sarebbe tra i papabili alla conduzione della prossima edizione del Grande ...

Catanzaro/ Seminario promosso da Anci Calabria sulla Legge di bilancio (Video) : Catanzaro/ Nel Municipio di Catanzaro si è svolto il Seminario promosso da Anci Calabria, in collaborazione con Ifel, la fondazione per la finanza e l'economia locale istituita in seno all'Anci nazionale nel 2006, per consentire ai sindaci calabresi di approfondire le opportunità offerte dalla Legge di bilAncio dello Stato 2018. In particolare sono ...

Amici 17 : Biondo e Filippo promossi all'esame di riammissione e Nicolas bocciato Video : Oggi, 20 gennaio 2018 è andato in onda lo speciale del sabato pomeriggio di #Amici 17. Durante la puntata, oltre alle normali esibizioni degli allievi, sono stati svolti gli esami di riammissione per quelli che sono stati espulsi la settimana scorsa per aver organizzato un festino di compleanno [Video] a base di alcol e forse anche di spinelli e marijuana. Gli alunni colpevoli di tale bravata sono stati il cantante Biondo e i tre ballerini

Lecce e Catania si giocano una fetta di promozione Video : Si torna a giocare anche in #Serie C dopo la pausa che ha interessato tutto il calcio che conta [Video]. Ieri l'anticipo del girone A fra Carrarese e Viterbese, 0-1. Oggi, alle 14,30, sara' la volta della Robur Siena sul campo dell'Arzachena, mentre il Piacenza ricevera' la visita dell'Olbia. Domani, alla stessa ora, le altre gare. In primo piano Alessandria-Pro Piacenza, Giana Erminio-Pontedera, Pisa-Monza, Pistoiese-Arezzo e Prato-Cuneo. Nel ...