Quanta acqua è necessaria per nutrire il Pianeta? VIDEO

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Syngenta, uno dei principali attori dell’agricoltura a livello globale, celebra la Giornata Mondiale dell’2018 diffondendo unrealizzato con l’obiettivo di sensibilizzare sulla centralità di questa importantissima risorsa nella sfida diuna popolazione in continua crescita. Il, che sarà diffuso sui canali social di Syngenta in tutto il mondo il 22 marzo, analizza i dati relativi al consumo idrico partendo da un assunto fondamentale: l’dolce ricopre solo il 3% della superficie della Terra e, di questa, il 70% è assorbito dall’agricoltura mentre il 30% è dedicato a usi urbani e industriali. Queste percentuali fotografano la situazione attuale, con una popolazione mondiale che si attesta a 7,5 miliardi di persone; cosa accadrà nel 2050 quando la popolazione mondiale supererà i 9 miliardi? Appare subito chiaro come non sarà ...