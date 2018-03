Orologio ibrido | cos’è e quali sono i migliori modelli da uomo

gqitalia

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Viviamo veloci nell’eco di un’epoca mitica nel quale i cicli del lavoro e del riposo si alternavano con regolarità, senza il bisogno di avere unsempre in vista. I soldati delle guerre boere e della Grande Guerra furono tra i primi a portarlo al braccio; al loro ritorno, l’da polso divenne popolare tra i civili. Prima, l’era quello invisibile da taschino, da estrarre solo in caso di necessità e sincronizzare regolarmente con quelli pubblici, come scrive la storica Alexis McCrossen in Marking Modern Times, libro in cui ripercorre la storia dell’orologeria nella vita americana. Nel nostro tempo, il tempo ha perso la regolare scansione delle lancette che si rincorrono in cerchio all’infinito, e si è trasformato in una vertigine di notifiche in successione. Promemoria, messaggi e appuntamentiil nuovo rintocco della campana, accorciano le ore, ...