Milan | Montella non le manda a dire con delle frecciate ' silenziose'

(Di martedì 20 marzo 2018) Il #batte il Chievo in rimonta e continua la sua marcia quasi trionfale in campionato. In tanti stanno incensando il lavoro di Rino Gattuso che, in questi mesi, ha dimostrato di saper gestire al meglio la patata bollente. Soprattutto da quando le prestazioni hanno iniziato ad essere accompagnate da risultati di spessore non sono mancate ledella squadra all'indirizzo della precedente guida tecnica. Quella di Vincenzo, reo di non aver trasferito sufficientemente spirito combattivo alla squadra, di aver adottato una preparazione fisica che non aveva dato benzina ai calciatori e di proporre un calcio troppo compassato e poco dedito alla verticalizzazioni. VIDEO L'ex Aeroplanino in questi mesi ne ha ascoltate di ogni tipo, a cominciare da qualche sberleffo quando il suo Siviglia era partito malissimo. Ora in Andalusia stanno cominciando ad apprezzarlo ...