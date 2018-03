Video Milan Chievo 3-2 | highlights e gol della partita Serie A 29^ giornata

Milano Sanremo - Kwiatkowski : ‘Gli altri hanno smesso di pedalare’ Video : L’epilogo della Milano Sanremo, [Video]e soprattutto il comportamento di alcune squadre, ha lasciato molto sorpreso il campione uscente Michal Kwiatkowski. Il campione polacco e capitano del Team Sky era rimasto nelle posizioni di testa del gruppo per quasi tutta la corsa, ma nel momento clou, quando sul Poggio è partito Vincenzo Nibali, non ha replicato. L’ex Campione del Mondo ha poi motivato questa sua strategia attendista che alla fine non ...

Video Gol Milan-Chievo 3-2 : Highlights e Tabellino 29^giornata Serie A 18-03-2018 : Risultato Finale Milan-Chievo 3-2: Cronaca e Video Gol Chalanoglu,Stepinski,Inglese, Cutrone, Andrè Silva 29° Giornata Serie A 18 Marzo 2018 Milan-Chievo 3-2, finisce cosi la partita al Giuseppe Meazza, incredibile match quello a cui abbiamo assistito oggi. Il Milan dopo essere passato in vantaggio con la rete di Chalanoglu al 10’minuto del primo tempo, si è fatto recuperare dai gol di Stepinski e la meravigliosa rete di Inglese, poi ...

Gol Calhanoglu - Milan subito in vantaggio : Chievo in difficoltà [Video] : Gol Calhanoglu, Milan subito in vantaggio: Chievo in difficoltà, dopo il netto successo dell’Inter nella gara di campionato contro la Sampdoria continua il programma. Match molto importante per il Milan che ha intenzione di avvicinarsi alla zona Champions League, di fronte il Chievo. Inizio super per la squadra di Gattuso che passa in vantaggio grazie a Calhanoglu che si ripete dopo la gara contro l’Arsenal. Gol Calhanoglu WATCH: ...

Milan-Chievo : 2-3 cambi per Gattuso rispetto all'Arsenal - probabili formazioni Video : Tre giorni dopo essere stato eliminato dall'Europa League - non senza rimpianti - il Milan vuole ripartire in campionato per continuare la propria rincorsa verso la zona Champions. I rossoneri, infatti, sono solo a -6 dalla Lazio quarta in classifica, e rispetto ai biancocelesti hanno anche una partita da recuperare [Video], ossia il derby contro l'Inter. Questa rimonta è frutto dell'imbattibilita' in campionato della squadra di #Gattuso che, ...

Milan - Mirabelli conferma Gattuso - due bocciati verso l'addio : i dettagli Video : Il #Milan non dimentica quella che era la situazione ereditata da Rino Gattuso. L'allenatore calabrese è riuscito a risolvere una situazione che appariva davvero intricatissima. L'eliminazione dall'Europa League, ad opera dell'Arsenal, non mette in discussione l'operato del tecnico che è riuscito a risollevare la squadra non solo sotto il profilo dei risultati, ma anche e soprattutto nello spirito. Ciò che colpiva dei periodi bui che hanno ...

