Formula 1 | GP Australia 2018 | Feder1ca #aroundtheworld | il blog di Federica Masolin

Formula 1 - domenica in Australia il via con il primo gran premio : provaci ancora - Seb : domenica nessuno potrà più nascondersi, come è successo nei test di Barcellona. Il GP d'Australia a Melbourne, che dal 1996 tradizionalmente apre il Mondiale di Formula 1, sarà la prima prova della ...

Formula 1 GP Australia 2018 : orari diretta tv - gara di Melbourne in chiaro? : La diretta tv sarà in esclusiva su Sky Sport , streaming su Sky Go, . La visione in chiaro non sarà disponibile e su TV8 si potrà vedere la differita alle ore 21.00. I piloti saranno chiamati a ...

Formula 1 GP Australia 2018 : orari diretta tv - gara di Melbourne in chiaro? : Nel weekend si correrà il Gran Premio del Qatar della MotoGP. La settimana successiva farà il suo esordio stagionale la Formula Uno. Il primo appuntamento dell’anno sarà in Australia, sul suggestivo circuito di Melbourne. L’anno scorso fu Sebastian Vettel il vincitore della gara. Il pilota tedesco della Ferrari precedette al traguardo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. I tifosi della scuderia di Maranello si augurano un avvio simile per questa ...