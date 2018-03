Dal Signore degli Anelli a Game of Thrones | le serie tv che aspettiamo con ansia

wired

(Di lunedì 19 marzo 2018) Stiamo vivendo senza dubbio un momento estremamente interessante per la narrativa seriale televisiva. Dopo la rivoluzione adoperata da show come E.R. o I Soprano e proseguita con Breaking Bad,ofe l’arrivo in massa l’offerta di Netflix siamo in teoria arrivati a una sorta di picco massimo di offerta, un punto in cui il sistema rallenta e si stabilizza. A dire il vero non è assolutamente così, perché il futuro delletv si fa sempre più frammentato, interessante e popolato da una concorrenza aggressiva e disposta a spendere milioni di dollari per mettere in scena opere che puntano tutto sulla novità o su universi narrativi familiari e adorati da una fanbase gigantesca. Ecco a voi il futuro del vostro schermo. 1. Apple Una delle più interessanti novità che si abbatteranno sull’attuale status quo seriale è senza dubbio l’entrata in campo di Apple, che ha alle spalle ...