Siracusa | mamma di 20 anni pugnalata e gettata in un fosso | sospetti sul fidanzato

fanpage

: @libera_annclm Speriamo di non esserci io e mia mamma Maria Mrs Aversa vedova Giacalone tra questi nomi tra poco te… - EmaFraGiacalone : @libera_annclm Speriamo di non esserci io e mia mamma Maria Mrs Aversa vedova Giacalone tra questi nomi tra poco te… - violaaa1981 : RT @soffiamisulcuor: A #Salerno un ragazzino veniva picchiato dai suoi amici di scuola perchè è Gay . A #Siracusa una ragazza veniva minacc… - soffiamisulcuor : RT @soffiamisulcuor: A #Salerno un ragazzino veniva picchiato dai suoi amici di scuola perchè è Gay . A #Siracusa una ragazza veniva minacc… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Il cadavere di Laura Petrolito,20enne di una bimba di 8 mesi, è stato trovato in un pozzo artesiano nelle campagne di Canicattini Bagni, in provincia di. Portato in caserma il compagno per essere interrogato. E' giallo sulle cause, ma secondo alcuni vicini di casa, la coppia era da tempo in crisi.