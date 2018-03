Maltempo | stop ai collegamenti veloci con Ischia | Procida e Capri 

Maltempo - gli esperti : “Stop agli allarmi da soggetti non qualificati” : L’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia esprime “viva preoccupazione per il sempre più frequente dilagare, sui mezzi di comunicazione, di previsioni relative ad eventi meteorologici intensi emesse da soggetti non dotati di comprovata qualificazione in materia e – fatto ancora più grave – per la pubblicazione, da parte degli stessi soggetti, di avvisi relativi a presunti pericoli per la ...

Maltempo : nuovo stop alla circolazione dei treni su tratto della linea Porrettana : Nuovamente sospesa domenica e lunedì la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta, la “Porrettana“: lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana che ha adottato il provvedimento in via precauzionale a seguito di un incontro con i tecnici della Protezione Civile e in considerazione dell’allerta arancione emessa dalla Protezione civile regionale con previsione di precipitazioni ...

Maltempo : riaperti i tratti della A1 e A26 dopo lo stop per la pioggia gelata : Sono terminate le precipitazioni di pioggia gelata che questa mattina hanno reso necessario l’attuazione, sulla A1 e sulla A26, di operazioni di navettaggio (Safety Car) effettuate con le pattuglie della polizia stradale e i mezzi operativi di Autostrade per l’Italia. Dalle prime ore di questa mattina, una nuova ondata di precipitazioni ha interessato il nord Italia, con coinvolgimento della A1 tra Milano e Bologna, della A26 ...

Maltempo e gelicidio - riaperte tutte le autostrade/ Neve in Emilia Romagna - A1-A12 tilt : stop treni a Genova : Maltempo, Neve e gelicidio, ultime notizie: riaprono tutte le autostrade. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:25:00 GMT)

Maltempo - autostrade chiuse in Emilia Romagna a causa del gelo. Stop anche ai treni tra Genova - Parma e La Spezia : Il gelo di queste ore sta causando notevoli disagi alla circolazione stradale, soprattutto al Nord. A causa della pioggia ghiacciata, autostrade per l’Italia ha chiuso al traffico alcuni tratti autostradali in Emilia Romagna e Lombardia: A1 tra Milano sud e Sasso Marconi in entrambe le direzioni, A14 tra Bologna San Lazzaro e Cattolica compreso l’intero tratto della diramazione di Ravenna, il raccordo di Bologna Casalecchio e A13 tra ...

