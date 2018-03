L' ex esclusiva Switch Super Bomberman R arriva anche su PC e console rivali

Perché Bayonetta 3 sarà esclusiva Nintendo Switch? : Il director di Bayonetta 3, Hideki Kamiya, nelle ultime ore è intervenuto per parlare del nuovo capitolo della serie e, più in generale, della trilogia. Kamiya ha pubblicato una serie di post su Twitter, in cui ha deciso di parlare a 360 gradi del franchise, svelando anche Perché il terzo episodio targato Platinum Games sarà esclusiva Nintendo Switch. Vi riportiamo l'elenco completo delle sue dichiarazioni, rilasciate in pillole tramite ...

Hideki Kamiya : Ecco perchè Bayonetta 3 è esclusiva Nintendo Switch : Tramite dei post su Twitter, il game director di Bayonetta 3 “Hideki Kamiya”, ha spiegato le motivazioni che si celano dietro la scelta di sviluppare il gioco in esclusiva Nintendo Switch. Bayonetta 3 è un’esclusiva Nintendo Switch Iniziamo con la premessa che siamo un team di sviluppo che crea giochi a contratto, mi spiego meglio. I Publisher ci contattano e ci inoltrano i fondi necessari per lo sviluppo ...

Bandai Namco sta lavorando a Metroid Prime 4 e a Ridge Racer 8 in esclusiva per Switch? : Due notizie da non sottovalutare al prezzo di una per tutti i possessori di Nintendo Switch. La prima riguarda un progetto già confermato ma sotto molti aspetti avvolto nel mistero e la seconda invece è una novità assoluta.Lo YouTuber Doctre 81 si è più volte reso protagonista di interessanti leak legati a profili LinkedIn di diversi sviluppatori e in questo caso ha scovato un profilo davvero molto interessante appartenente a un impiegato di ...