Tim | Elliott respinge accuse Vivendi

Elliott attacca e supera il 5% di Tim : Maddalena Camera Il fondo Elliott supera la soglia del 5% di Telecom Italia e lancia un sito internet ad hoc, «Trasforming Tim», dove pubblica una lunga «lettera-manifesto» con l'obiettivo di spiegare ...

Tim - Elliott supera il 5% e attacca : "Vivendi è in conflitto di interesse" : La tentazione dei fondi: revocare solo de Puyfontaine e altri due consiglieri A stretto giro, dopo l'avviso di sfratto per 6 consiglieri targati Vivendi, il fondo Elliott rende pubblica la sua ...

I cinque obiettivi del fondo Elliott nella grande partita di Tim : Guida ragionata ai punti sollevati dal fondo attivista di Paul Singer. Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, scorporo della rete, cessione di Sparkle, ritorno al dividendo e trasformazione della società in una public company sono i cinque obiettivi di Elliott...

Tim - Bollorè e Genish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott : Teleborsa, - Incontro a Parigi tra Vincent Bollorè numero uno di Vivendi e l'Amministratore delegato di TIM , Amos Genish . I due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati ...

Tim - Bollorè e Genish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott : Incontro a Parigi tra Vincent Bollorè numero uno di Vivendi e l'Amministratore delegato di TIM , Amos Genish . I due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati appuntamento nella ...

Tim - Elliott lancia sito per spiegare strategia : TransformingTim.com : Milano, 16 mar. , askanews, Www.transformingTim.it. La battaglia di Elliott per Telecom passa anche dal web. Assieme alla lettera-manifesto rivolta agli azionisti del gruppo di tlc, il fondo attivista ...

Tim - Vivendi : il piano di Elliott smantella e destabilizza la società : Teleborsa, - Il piano di Elliott Management su TIM potrebbe smantellare il Gruppo e destabilizzarlo. Non si è fatta attendere la replica di Vivendi alla lettera agli azionisti di TIM inviata dal fondo ...

Tim - il fondo Elliott ha più del 5% e accusa Vivendi di conflitto di interessi. I francesi : “Vuole destabilizzare” : Il fondo Elliott accusa Vivendi di essere in conflitto d’interesse nel caso Telecom Italia (Tim) per via dello scontro in atto fra Vivendi e Mediaset su Premium. Da Parigi, il gruppo guidato da Vincent Bolloré si chiede perché mai dovrebbe tener conto delle osservazioni “di un fondo avvoltoio, ben noto per le sue iniziative di breve respiro e che detiene il 3% delle azioni Telecom più altri strumenti finanziari non ben identificati”. Con ...

Tim : Vivendi - piano Elliott destabilizza : ANSA, - MILANO, 16 MAR - Quello di Elliott è un piano "per smantellare il Gruppo e destabilizzare le squadre" e "non è sicuro che creerà valore, mentre il piano industriale presentato da Amos Genish è ...

Tim - Elliott ha più del 5%. Non punta a controllo ma a creazione di valore : Teleborsa, - Elliott detiene oltre il 3% delle azioni ordinarie di TIM oltre a "strumenti finanziari" che permettono al fondo di possedere un interesse superiore al 5% delle azioni ordinarie della ...

Tim - Elliott ha più del 5%. Non punta a controllo ma a creazione di valore : Elliott detiene oltre il 3% delle azioni ordinarie di TIM oltre a "strumenti finanziari" che permettono al fondo di possedere un interesse superiore al 5% delle azioni ordinarie della compagnia di ...

Tim : Elliott supera il 5% del capitale : ANSA, - MILANO, 16 MAR - Elliott detiene "oltre il 3% delle azioni ordinarie" di Tim che, sommato a "strumenti finanziari", permette al fondo di possedere un interesse superiore al 5% delle azioni ...

Elliott ha più del 5% di Tim - "ma non punta al controllo" : MILANO - Elliott detiene 'oltre il 3% delle azioni ordinarie' di Tim che, sommato a 'strumenti finanziari', permette al fondo di possedere un interesse superiore al 5% delle azioni ordinarie del ...

Elliott : "Abbiamo più del 5% di Tim - ma non puntiamo al controllo" : ROMA - Adesso l'assalto del fondo Elliott al capitale di Tim ha contorni più precisi. In una lettera agli azionisti, Elliott conferma di avere in portafoglio 'oltre il 3% delle azioni ordinarie' dell'...