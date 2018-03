Cesena | dà alla luce una bimba pochi istanti prima di essere operata di aneurisma

Parto record a Cesena : mamma colpita da aneurisma dà alla luce una bimba prima dell’operazione : Ha Partorito la sua piccola nel reParto di Neurochirurgia dell'Ospedale 'Bufalini' di Cesena pochi istanti prima che i chirurghi la operassero per un gravissimo aneurisma cerebrale. Protagonista della vicenda, avvenuta qualche mese fa e coronata con il lieto fine, una giovane donna ravennate.Continua a leggere

Spezia - ecco come viene ripulito il Picco dalla neve in vista del Cesena [VIDEO] : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie B, turno ancora condizionato dalla neve, nelle ultime ore è stato infatti rinviata la partita tra Brescia ed Entella ma potrebbe non essere l’ultima. Una partita molto importante per la classifica di entrambe è quella tra Spezia e Cesena, i padroni di casa alla ricerca di punti per i playoff, gli ospiti per uscire dalla zona retrocessione, si tratta di un match che non può essere ...

Via alla prevendita di Spezia-Cesena : La Spezia - Lo Spezia Calcio comunica che a partire dalle 16 sarà attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida al Cesena, 29° turno del campionato Serie B ConTe.it '17/'18, in programma alle 15 di ...

Scuola violenta - ancora un episodio a Cesena : un ragazzino dà un pugno in faccia alla professoressa : E' accaduto in una Scuola media nella Valle del Savio nei giorni scorsi. La professoressa è stata ferita al naso e ne avrà per cinque giorni. Il giovane stava creando problemi in una classe e, alla vista della docente, le ha sferrato un pugno all'improvviso.

Cesena : pugno alla prof da alunno delle medie : Un ragazzino di una scuola media di Cesena ha dato un pugno a una insegnante, apparentemente senza motivo alcuno, procurandole una ferita al naso. L'episodio è avvenuto in una scuola nella Valle del Savio, Appennino di Forlì-Cesena. La professoressa era intervenuta per calmare il ragazzino che stava disturbando durante l'ora di lezione: questi aveva in mano un cacciavite e stava 'giocando' a fare lo spadaccino. Che si trattasse di uno studente ...

Scuola violenta - ancora un episodio a CesenaUn ragazzino dà un pugno in faccia alla prof : E' accaduto in una Scuola media nella Valle del Savio nei giorni scorsi. La professoressa è stata ferita al naso e ne avrà per cinque giorni. Il giovane stava creando problemi in una classe e, alla vista della docente, le ha sferrato un pugno all'improvviso.

