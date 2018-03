Beautiful | Steffy spara a Sheila | anticipazioni dal 19 al 24 marzo

Beautiful : Hope rivelerà a Liam la proposta di Bill a Steffy - anticipazioni americane : Già vi abbiamo ampiamente parlato di come, nelle puntate americane di Beautiful dell’ultimo periodo, ci sia aria di tregua familiare tra Hope Logan e Steffy Spencer, tornate ad essere sorellastre nuovamente dopo le recenti nozze tra Brooke e Ridge. Lo scopo comune è salvare il matrimonio di Steffy con Liam, una “mission” tuttavia alquanto ardua (sia per le reticenze del giovane a passare sopra quanto successo tra la moglie e il ...

Anticipazioni Beautiful dal 12 al 17 marzo : Steffy nei guai : Beautiful, Anticipazioni prossima settimana: Steffy spara a Sheila Beautiful va in onda dal lunedi al sabato alle 13:40 su Canale5. Le Anticipazioni di Beautiful della prossima settimana svelano che ci sarà un colpo di scena clamoroso. Per Eric scoprire di Ridge e Quinn è un colpo durissimo. L’uomo caccia via di casa Quinn e poi, senza dire nulla a nessuno, raggiunge Sheila nel suo albergo. Ha bisogno di riflettere. Bill e Brooke ...

Beautiful - anticipazioni americane : Steffy gelosa di Liam e Hope : Se nelle attuali puntate italiane di Beautiful Liam e Steffy formano una coppia solida e felice, non si può dire lo stesso di quelle americane. Dopo il tradimento della ragazza, infatti, il figlio di Bill se n’è andato di casa. E il ritorno di Hope non ha migliorato di certo le cose: la Logan ha cercato di riunirli, ma è sempre più vicina al suo ex. Un episodio in particolare susciterà la gelosia di Steffy verso Liam e Hope. Vediamo cosa ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 12 al 17 marzo 2018 : Steffy spara a Sheila - Caroline rivuole Thomas : Cambieranno le cose tra Quinn e Eric nelle puntate dal 12 al 17 marzo 2018? Nelle anticipazioni italiane di Beautiful vi spiegheremo tutto ciò che succederà la prossima settimana, partendo proprio da Sheila: Charlie andrà a trovarla, ma dopo aver ricevuto il suo ringraziamento si ritroverà davanti a un velato ricatto. Sheila dirà a Charlie che se non pagherà il suo conto dell'albergo, dirà a tutti che è stato lui a informarla di Quinn e Ridge. ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 12 al 17 marzo 2018 : Steffy spara a Sheila - Caroline rivuole Thomas : Cambieranno le cose tra Quinn e Eric nelle puntate dal 12 al 17 marzo 2018? Nelle anticipazioni italiane di Beautiful vi spiegheremo tutto ciò che succederà la prossima settimana, partendo proprio da Sheila: Charlie andrà a trovarla, ma dopo aver ricevuto il suo ringraziamento si ritroverà davanti a un velato ricatto. Sheila dirà a Charlie che se non pagherà il suo conto dell'albergo, dirà a tutti che è stato lui a informarla di Quinn e Ridge. ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 12-17 marzo 2018 : Steffy spara a Sheila! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 12 marzo a sabato 17 marzo 2018: Steffy, agitata, punta la pistola contro Sheila e lascia partire un colpo! Anticipazioni Beautiful: Sheila stramazza a terra e Steffy rischia di finire nei guai! Quinn e Ridge alla ricerca disperata di Eric! Caroline vuole ritornare con Thomas e Sally fraintende un loro momento di vicinanza! Non smettono di sorprenderci le news sulla soap più longeva ...

JACQUELINE MACINNES WOOD/ Steffy Forrester di Beautiful sposerà Elan Ruspoli : JACQUELINE MACINNES WOOD, volto di Steffy Forrester a Beautiful, è fidanzata con Elan Ruspoli, rampollo di una famiglia aristocratica italiana. Presto le nozze?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:57:00 GMT)

Beautiful : BILL riceve un nuovo NO da STEFFY (anticipazioni americane) : Nei nuovi episodi USA di Beautiful, Wyatt e Katie saranno più innamorati che mai ma la loro felicità sarà messa a dura prova dalla reazione sdegnata di BILL Spencer al loro sentimento! Il magnate non vorrà benedire il nuovo amore e prometterà fuoco e fiamme… Lo stesso BILL, intanto, si farà nuovamente autore di un appello nei confronti di STEFFY Forrester! L’editore sembrava aver accettato che la nuora fosse interessata soltanto a ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future febbraio 2018 : Wyatt vuole sposare Katie - Steffy gelosa di Liam e Hope : Le ultime anticipazioni americane di febbraio 2018 di Beautiful vi sorprenderanno, perché se fino alla settimana scorsa eravamo convinti che tra Wyatt e Katie fosse finita, le cose cambieranno totalmente! Non solo questa breve separazione servirà a rendersi conto di provare reali e forti sentimenti, e che non si tratterà quindi solamente di un passatempo, ma gli ultimi spoiler rivelano che addirittura Wyatt e Katie potrebbero sposarsi! ...

Beautiful - anticipazioni americane : Liam presente all’ecografia di Steffy - avranno una bambina : In quanti di voi, appassionati di Beautiful, si sono chiesti se Steffy avrà un maschio o una femmina? I curiosi sono presto accontentati: la bella Forrester scoprirà che darà alla luce una bambina! Insieme a lei, ad apprendere la notizia, ci sarà Liam, e i due condivideranno un momento davvero emozionante. Ecco di seguito le anticipazioni dettagliate delle puntate americane di The Bold and The Beautiful. anticipazioni americane di Beautiful: ...

Anticipazioni Beautiful : STEFFY consenziente con BILL - ma RIDGE non si convince (puntate americane) : A Beautiful, nelle attuali puntate americane, la complicata situazione in cui STEFFY Spencer si è cacciata è stata un’occasione per vedere portato spesso in scena lo stretto rapporto che la ragazza condivide con il padre RIDGE Forrester. Lo stilista (complici anche le assenze nel parterre attuale di Thomas e Taylor) è il principale confidente e sostenitore della figlia, in un rapporto che al momento, nonostante la presenza di Hope, non è ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future febbraio 2018 : il figlio di Liam e Steffy è femmina - Katie e Wyatt si amano? : Occhio alle anticipazioni americane di Beautiful di febbraio 2018: a fine mese, infatti, succederà l'impensabile! Se eravate certi che la tresca tra Wyatt e Katie fosse fine a sé stessa, beh vi sbagliavate di grosso. Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato che tra i due, nelle trame future, sarebbe finita a causa di Thorne Forrester, ma non immaginavamo che le anticipazioni americane di Beautiful avessero presto rivelato che nasceranno dei ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future febbraio 2018 : il figlio di Liam e Steffy è femmina - Katie e Wyatt si amano? : Occhio alle anticipazioni americane di Beautiful di febbraio 2018: a fine mese, infatti, succederà l'impensabile! Se eravate certi che la tresca tra Wyatt e Katie fosse fine a sé stessa, beh vi sbagliavate di grosso. Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato che tra i due, nelle trame future, sarebbe finita a causa di Thorne Forrester, ma non immaginavamo che le anticipazioni americane di Beautiful avessero presto rivelato che nasceranno dei ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future febbraio 2018 : il figlio di Liam e Steffy è femmina - Katie e Wyatt si amano? : Occhio alle anticipazioni americane di Beautiful di febbraio 2018: a fine mese, infatti, succederà l'impensabile! Se eravate certi che la tresca tra Wyatt e Katie fosse fine a sé stessa, beh vi sbagliavate di grosso. Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato che tra i due, nelle trame future, sarebbe finita a causa di Thorne Forrester, ma non immaginavamo che le anticipazioni americane di Beautiful avessero presto rivelato che nasceranno dei ...