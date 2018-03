Un incontro per i «i dubbiosi della scienza»

Einar al serale di Amici 2018 per Paola Turci : l’incontro tra la prof. e Nicole (video) : Einar al serale di Amici 2018 per Paola Turci: è lui la sua prima scelta. La docente di canto Paola Turci, ad Amici di Maria De Filippi cambia idea e sostituisce Nicole con Einar. La cantante Nicole era il primo nome della lista di Paola Turci per quanto riguarda i concorrenti da portare alla fase serale ma, dopo le ultime esibizioni e dopo la puntata di sabato scorso, la docente ha cambiato idea e ha voluto comunicarlo personalmente a ...

Aeroporti : mancano risorse per Trapani Birgi - sindaci chiedono incontro a Musumeci : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Le risorse del Libero di consorzio di Trapani destinate all'azione di co-marketing per l'aeroporto Birgi non sono più disponibili. E' quanto emerso nel corso di un incontro svoltosi nella sede della Camera di Commercio di Trapani e al quale, oltre al presidente Giusepp

MARIO PERROTTA - CHI È IL PAPÀ DI ROSA PERROTTA?/ Il video dell'emozionante incontro (Isola dei Famosi 2018) : MARIO PERROTTA, chi è il papà di ROSA PERROTTA? Poco prima del verdetto della nomination, l'ex tronista ha ricevuto un'emozionate sorpresa. Ecco il video dell'abbraccio fra padre e figlia

Sampdoria e Inter - incontro in vista per Praet e Linetty : Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport approfittando della partita le due dirigenze si incontreranno in modo tale da discutere in merito all'Interesse nerazzurro per i due calciatori ...

Federica Panicucci in lacrime a Mattino 5/ Video - l'incontro tra Rosa Perrotta e il padre la commuove : Federica Panicucci si scioglie in lacrime a Mattino 5 dopo il Video che riproponeva l'incontro di Rosa Perrotta e suo padre all'Isola dei Famosi. Cosa le è successo?

“Flavio può dormire qui?”. Isola dei Famosi - sentito la risposta di Montrucchio? Lacrime (anche in studio) e romanticismo alle stelle per l’incontro tra Alessia Mancini e il marito. Il pubblico è compatto : “Il momento più bello di tutta la puntata” : Per moltissimi fan dell’Isola dei Famosi l’incontro tra Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio è stato il momento più emozionante dell’ottava puntata. Forse perché non era ancora arrivata la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma questa è un’altra storia. Gli inguaribili romantici avranno avuto la pelle d’oca quando la ex stellina di Non è la Rai, che oltre ad aver superato indenne ...

La Cina spera in risultati positivi da incontro tra capi delle due Coree - : "Ci auguriamo che l'incontro tra la Corea del Sud e la Corea del Nord, così come il dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord abbia successo. Questo contribuirà al processo di denuclearizzazione ...

incontro Trump-Kim : un passo per la denuclearizzazione : C’è un accordo, una possibilità di dialogo a maggio di quest’anno. Donald Trump ha dichiarato recentemente di essere favorevole ad un Incontro con Kim Jong-Un. Tale decisione è stata presa in seguito al messaggio recapitato da Chung Eui-yong (consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano che ha incontrato Kim Jong-Un a Pyongyang), secondo la quale la Corea del Nord sarebbe pronta a compiere il passo decisivo per affrancarsi dal nucleare, ...

incontro con Kim - Casa Bianca frena. Trump : accordo buono per il mondo - : Il presidente Usa ha commentato su Twitter l'invito di Kim Jong-un a un vertice sulla denuclearizzazione. Il tweet dopo le parole della portavoce Sarah Sanders: "Nessun colloquio senza passi concreti".

Trump - dazi su Ue e incontro con Kim Jong-un/ Al via la Guerra Commerciale - Ginevra o Panmunjom per il summit? : Trump, Guerra dei dazi e incontro con Kim Jong-un. Conflitto nucleare? Ora si teme quello Commerciale. La reazione di Germania, Commissione Ue e Cina: vescovi coreani, "attesa da 70 anni"

Donne e lavoro - perché le ragazze non studiano ingegneria? Il 10 marzo a Milano incontro sugli stereotipi professionali : Ormai sono da tempo la maggioranza dei laureati. Ma solo il 15% tra quelli che si specializzano in ingegneria elettronica ed ingegneria informatica. Le ingegnere elettriche e meccaniche sono ancora meno: una ogni dieci maschi. Ancora oggi le cosiddette materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) sono percepite dalle ragazze come “poco adatte” a loro. E all’università tendono a scegliere percorsi umanistici. ...

“Quei due in auto….’’. Boom! L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Gli ex naufraghi - entrambi tornati in Italia dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi - sono sempre più vicini. E le voci corrono. Cosa si è saputo sull’atteso primo appuntamento : Ci siamo: sta per succedere quello che in tanti aspettano da tempo. E cioè? E cioè L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Evviva. Dunque, per chi fosse rimasto indietro, in Honduras, tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto era nata una bella simpatia, poi c’è stato il canna-gate e l’idillio è finito. Eva Henger, la prima eliminata del reality, ha detto che Francesco Monte avrebbe acquistato e fumato della droga mentre tutti erano ancora ...

Pd : Cuperlo - crisi storica che va discussa - il 17/3 incontro aperto : Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “Da una crisi di queste dimensioni, la definirei una crisi storica, non si esce con un accordo di vertice o, lo dico io, con un caminetto”. A dirlo e’ Gianni Cuperlo di Sinistradem, a ‘L’Aria che tira’ su La7. “Abbiamo bisogno di una vera, trasparente, discussione con il nostro popolo. Colgo l’occasione per lanciare sabato 17 marzo un incontro aperto dove chi ha a ...