Beach volley World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Tris di coppie azzurre a caccia del tabellone principale : Doppio appuntamento per il World Tour in questa settimana con due tornei 1 Stella in programma da domani a sabato a Muscat, in Oman e da giovedì a domenica ad Aalsmeer in Olanda, dove lo scorso anno l’Italia ha vinto il suo unico torneo del World Tour con Rossi e Caminati. Non ci sono coppie azzurre inserite nel tabellone principale dei due tornei ma sono tre i binomi di casa nostra che affrontano le qualificazioni, due in Oman e uno in ...

Beach volley - World Tour 2018 Doha. Brouwer/Meeuwsen : trionfo in rimonta! Qatar sul podio : Gli ex campioni del mondo Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen riportano l’Olanda sul gradino più alto del podio in un torneo World Tour, undici mesi dopo la loro vittoria a Xiamen, in Cina, nell’aprile dello scorso anno. Partivano con i favori del pronostico, gli olandesi nella finale del 4 Stelle di Doha ma hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione in rimonta 2-1 della coppia russa, vera rivelazione del ...

Beach volley World Tour 2018 Doha. Europa padrona : finale a sorpresa tra Olanda e Russia : La caduta degli dei. A una settimana, poco meno, dal Major Series di Fort Lauderdale, il 4 Stelle di Doha, uno degli eventi più importanti dell’anno per montepremi, riserva sorprese su sorprese e porta in finale una delle coppie favorite della vigilia, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen, desiderosi di riscatto dopo l’eliminazione ai quarti in Florida, e gli outsider russi, Stoyanovskly/Velichko, che avevano iniziato il loro torneo ...

Beach volley - World Tour 2018 Doha. Qatar amaro : Lupo/Nicolai e Ranghieri/Caminati fuori ai sedicesimi : L’Italia del Beach abbandona con anticipo rispetto alle previsioni della vigilia il torneo 4 Stelle di Doha. Le due coppie azzurre, Lupo/Nicolai e Ranghieri/Caminati, escono sconfitte nei sedicesimi di finale nel torneo in Medio Oriente che chiude così con un pizzico di delusione la prima parte di stagione dei binomi azzurri di punta. Lupo e Nicolai hanno subito la vendetta durissima degli spagnoli Herrera/Gavira, sconfitti dagli azzurri ai ...

Beach volley World Tour 2018 - Doha. Ancora un sorteggio “malefico” : sedicesimi durissimi per gli azzurri : Herrera/Gavira per Lupo/Nicolai e Samoilovs/Smedins per Ranghieri/Caminati: c’era aria di sorteggio beffardo per i sedicesimi di finale e puntualmente sono arrivati due abbinamenti “terribili” per le coppie azzurre che se le vedranno con altre “vittime eccellenti” del primo turno. Lupo/Nicolai affronteranno alle 8 gli spagnoli Herrera/Gavira nella rivincita immediata dello scontro epocale dei quarti di finale del ...

Beach volley - World Tour 2018 Doha. Doppia coppia azzurra ai sedicesimi di finale : Ranghieri/Caminati ok! : Dovranno passare dai sedicesimi di finale Daniele Lupo e Paolo Nicolai che non sono riusciti ad arginare lo strapotere fisico dei giovani norvegesi Mol/Sorum, coppia emergente del Beach volley mondiale, che ha battuto gli azzurri 2-0. Nel primo set gli scandinavi sono partiti meglio e Lupo/Nicolai hanno faticato ad entrare in partita arrendendosi con il punteggio di 21-18. Nel secondo parziale buona la partenza degli azzurri che sono scattati ...

Beach volley World Tour 2018 Doha. Nicolai/Lupo : tutto facile. Ranghieri/Caminati : peccato! : Una vittoria e una sconfitta per l’Italia nelle semifinali dei gironi preliminari del 4 Stelle di Doha, quarta tappa del World Tour. La vittoria, facile facile, porta la firma di Paolo Nicolai e Daniele Lupo che hanno dominato i cinesi Ha Likejiang e Wu Jiaxin, vincendo in meno di mezz’ora con un eloquente 2-0 (21-9, 21-14) una partita a senso unico. Gli azzurri si sono così già assicurati il passaggio alla fase ad eliminazione ...

Beach volley World Tour 2018 Doha. Ecco i gironi degli azzurri nel tabellone principale : Inizia domani alle 7 l’avventura delle due coppie italiane inserite nel tabellone principale del torneo 4 Stelle di Doha. Paolo Nicolai e Daniele Lupo, freschi di numero uno nel ranking mondiale, se la vedranno nella semifinale del girone preliminare con i cinesi Ha Likejiang/Wu Jiaxing, coppia che non dovrebbe impensierire il binomio italiano, sulla carta nettamente superiore. Dello stesso girone di Lupo/Nicolai fanno parte anche i ...

Beach volley - Paolo Nicolai e Daniele Lupo in testa al ranking FIVB! Prima volta storica per l’Italia : Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono balzati in testa al ranking FIVB di Beach Volley! La coppia italiana, argento alle Olimpiadi di Rio 2016, è salita al numero 1 in classifica dopo il secondo posto ottenuto nel weekend al Major di Fort Lauderdale. L‘Italia non era mai stata in cima a questa speciale graduatoria: gli azzurri sono riusciti in una vera e propria impresa che li lascerà ancora di più nella storia di questo sport. I Campioni ...

Beach volley : Lupo-Nicolai raggiungono il vertice del ranking Mondiale : ROMA- Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono al vertice del ranking Mondiale. La coppia azzurra con i punti conquistati nel Major di Fort Lauderdale, appuntamento 4 Stelle del World Tour, potranno ...

Beach&Volley School 2018 : il via ad aprile a Bibione : A queste discipline verranno alternate anche stimolanti attività come l'arbitraggio, il sitting volley - sport paralimpico introdotto per dare ulteriore slancio al valore dell'inclusione - e altri ...

Beach volley - World Tour 2018 Doha. Ranghieri/Caminati in main draw. Gabriele/Carambula stop al primo turno : Un sorriso e un ko per l’Italia del Beach volley che raddoppia il contingente nel main draw del torneo 4 stelle di Doha al via domani grazie al passaggio del turno di Ranghieri/Caminati che avevano un compito tutt’altro che semplice contro i russi Semenov/Leshukov (il primo quarto classificato a Rio, il secondo giovane interessante dell’enorme vivaio russo). Risultato mai in bilico, se non nella fase iniziale del primo set, e vittoria nettissima ...

