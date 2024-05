5 G, l'ex grillina mirella Liuzzi nominata consulente di Huawei - La grillina mirella Liuzzi, ex sottosegretaria al ministero dello Sviluppo Economico con delega alle telecomunicazione nel Conte-bis, è stata assunta da Huawei, il colosso cinese che si occupa del 5 G ... Continua a leggere>>

Tutte le manovrette di Huawei (anche in Italia) - Huawei è stata in segreto l'unica finanziatrice di un bando di ricerca al quale hanno partecipato diverse università americane. Continua a leggere>>

Candidati M5s alle Elezioni Europee 2024/ Liste nomi e capolista: Tridico, Morace, Antoci, Danzi, Pignedoli - Come Salvini, anche l’ex Premier ha deciso di non candidarsi direttamente alle Europee preferendo un ruolo in secondo piano nelle liste effettive che puntano a far meglio del 17,1% di 5 anni fa ... Continua a leggere>>