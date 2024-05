Sassuolo-Inter sabato 04 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

(Di sabato 4 maggio 2024) Doppietta di Calhanoglu nel secondo tempo e la festa scudetto dell’è stata celebrata con il 2-0 contro il Torino per la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate e la conferma che la squadra di Inzaghi anche nel finale di un campionato dominato potrebbe imporre la propria superiorità alle avversarie ancora in corsa per obiettivi InfoBetting: Scommesse Sportive e

sassuolo-inter LIVE alle 20:45 - sassuolo-inter è l`anticipo del sabato sera della 35ª giornata di Serie A 2023/24. Calcio d`inizio al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20:45. I nerazzurri. Continua a leggere>>

sassuolo-inter, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Sassuolo e Inter della 35^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 4 maggio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca ... Continua a leggere>>

DIRETTA Serie A, sassuolo-inter: le formazioni Ufficiali LIVE - CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna* 64, Roma 59, Lazio* 58, Atalanta** 57, Fiorentina** e Napoli 50, Torino* 47, Monza* 44, Genoa 42, Lecce 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli ... Continua a leggere>>