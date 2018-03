Air Italy e Alitalia | un modello per due

MAira - Civica Popolare - : 'Facciamo il Made in Italy della scienza' : Facciamo il 'Made in Italy della scienza e della ricerca', come per le altre nostre bellezze'. http://www.dire.it/wp-content/uploads/2018/03/Maira_scienza.mp4 2 marzo 2018

Nasce Air Italy : realizzata l'integrazione fra Meridiana e Air Italy : Teleborsa, - E' ufficiale: Nasce oggi 1° marzo 2018 AIR Italy, grazie alla realizzazione del processo di integrazione delle attività operative di Air Italy e Meridiana fly , con la conseguente ...

AirITALY smentisce voli diretti Bari-New York : AIRITALY smentisce che nei programmi della compagnia aerea figurino collegamenti diretti intercontinentali, se non dall'hub di Malpensa già quest'anno e da Roma Fiumicino dal 2019. La precisazione fa ...

Air ITALY/ Qatar Airways - Malpensa e i grattacapi per Alitalia : stata annunciata in questi giorni la nascita di Air ITALY, che opererà prevalentemente a Malpensa. Un grattacapo in più per Alitalia.

ALITALIA/ Il consiglio per il nuovo Governo dal caso Meridiana-Air Italy : La nascita di Air Italy dovrebbe portare a una riflessione sul futuro di ALITALIA. Il Governo che verrà non dovrà prendere decisioni affrettate. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 08:49:00 GMT)ALITALIA/ Lo spezzatino dietro l'ipotesi di cordata Cerberus-Easyjet-Air France-Delta, di A. GiuricinALITALIA/ L'alternativa allo "spezzatino" con EasyJet, Air France, Lufthansa e Wizz Air, di S. Luciano

AirItaly - Qatar Airways sbarca in Europa... con lo sconto : Torino - Un valore stimato sulla base di un piano industriale non più attuale, uno sconto consistente e 40 milioni di euro per diventare il primo vettore aereo nazionale. Con l'obiettivo di ...

Da Alisarda a Meridiana ad Airitaly : la storia e le foto - 1963-2018 - : Airitaly, nata da Meridiana e Qatar Airways sarà concorrente di Alitalia. Ripercorriamo la storia che iniziò nel 1963 con l'Alisarda dell'Aga Khan

Air Italy : Poletti - bene nuovo vettore - speranza per futuro territorio : Roma, 20 gen. (AdnKronos) – “Ogni giorno dobbiamo fare i conti con le crisi ma anche con le soluzioni: bene la partenza di Air Italy che inciderà su un territorio molto colpito. Il nuovo vettore dunque ci lascia ben sperare nel suo futuro”. Cosi il ministro del lavoro Giuliano Poletti commenta la partenza del nuovo vettore aereo Air Italy, la nuova denominazione di Meridiana. L'articolo Air Italy: Poletti, bene nuovo vettore, ...

Meridiana cambia il nome in Air Italy e punta a battere Alitalia : In tre anni la flotta raggiungerà quota 50 aerei, con l’obiettivo di superare Alitalia e diventare il principale vettore a livello nazionale. Con l’ingresso del nuovo azionista Qatar Airways la compagnia Meridiana inaugura ufficialmente un nuovo corso. Lo fa cambiando il proprio nome – senza particolari picchi di fantasia – in Air Italy e presentando un piano di sviluppo quinquennale che punta a creare 1500 nuovi posti di lavoro. “Ci ...

Air Italy punta su Malpensa per la sfida ad Alitalia : Meridiana, dopo 50 anni di attività, lascia che il suo futuro si chiami Air Italy, uno dei marchi del gruppo elevato a brand. Come anticipato dal Giornale la novità è stata lanciata ieri a Milano. ...

Ecco come Meridiana diventa Air Italy e lancia la sfida ad Alitalia : Sotto la guida di Qatar Airways, socio a fianco dell'Aga Khan, la compagnia cambia nome e annuncia una forte espansione di flotta e rotte