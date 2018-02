Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia lotterà per il bronzo nell’inseguimento maschile. Azzurri superati all’ultimo giro dalla Danimarca : l’Italia si giocherà la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon è stato superato in semifinale dalla Danimarca per 386 millesimi. I nostri portacolori hanno fatto registrare un grande tempo con 3:54.884, ma non è bastato per superare i danesi che hanno fermato il cronometro su ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA. Doppia delusione azzurra! Quartetto maschile fuori dalla finale : con la Germania per il bronzo - Rachele Barbieri giù dal podio nello scratch

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : il Freccia Azzurra risponde presente! Il quartetto dell’Italia secondo nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre : Una grandiosa Italia incanta ai Mondiali 2018 di Ciclismo su pista incominciati oggi ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Dopo il quartetto femminile, anche l’inseguimento maschile si qualifica agevolmente alle semifinali. Gli azzurri chiudono in seconda posizione con il tempo di 3:56.406 e si garantiscono la possibilità di lottare per le medaglie. La nostra formazione ha concluso la propria fatica a sette decimi dalla Gran Bretagna (3:55.714) e ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia in semifinale con entrambi i quartetti!! Uomini al secondo posto - donne al terzo

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia parte col botto - inseguimento femminile in semifinale : L’Italia inizia nel migliore dei modi i Mondiali 2018 di Ciclismo su pista, incominciati oggi ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Il quartetto femminile dell’inseguimento, infatti, si è qualificato autorevolmente alle semifinali: le azzurre hanno concluso le qualificazioni al terzo posto con il tempo di 4:21.559, distaccate di 2.7 secondi dagli USA (4:18.836). Le Campionesse d’Europa affronteranno in semifinale la Gran Bretagna ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia in semifinale nell'inseguimento femminile!! Le azzurre chiudono terze - miglior tempo per gli Stati Uniti

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : subito gli inseguimenti a squadre nella prima giornata

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : mercoledì 28 febbraio. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Le finali verranno trasmesse in diretta tv da Eurosport e da RaiSport e in diretta streaming su Eurosport Player e RaiPlay. Sarà possibile seguire l'evento anche con noi visto che OASport vi offrirà ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : mercoledì 28 febbraio. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Prima giornata di gare a Apeldoorn (Olanda) per i Mondiali di Ciclismo su pista. Il Velodromo Omnisport ospiterà subito delle sfide importanti a partire dalle qualificazioni dell’inseguimento a squadre, dove l’Italia proverà a essere grande protagonista. In serata si assegneranno le prime medaglie: nella velocità a squadre e soprattutto nello scratch femminile, dove la nostra Rachele Barbieri proverà a difendere il titolo. Le finali verranno ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : i favoriti e gli outsider gara per gara. L’Italia punta ad essere protagonista in diverse specialità : Domani inizieranno i Mondiali di Ciclismo su pista che si svolgeranno fino a domenica al Velodromo Omnisport di Apeldoorn. La cittadina olandese ospita per la seconda volta una rassegna iridata, dopo quella del 2011. I migliori interpreti al mondo di questo sport saranno presenti per cercare di conquistare una medaglia. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti e gli outsider per tutte le gare di questo evento. Inseguimento a squadre L’Italia ...

Ciclismo : da domani Mondiali su pista : ANSA, - ROMA, 27 FEB - Scattano domani per concludersi domenica 4 marzo ad Apeldoorn , Olanda, i Mondiali di Ciclismo su pista. Dopo aver vinto tre medaglie nell'edizione 2017, oro di Rachele Barbieri ...

