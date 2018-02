Serie A Cagliari | lavoro personalizzato per Farias e Pisacane

Serie A Cagliari - per Pisacane e Farias seduta personalizzata : Cagliari - seduta mattutina di allenamento per il Cagliari , che si prepara in vista del match di lunedì sera contro il Napoli . Alla Sardegna Arena i rossoblù, dopo il riscaldamento tecnico, hanno ...

Serie A Cagliari-Napoli - trasferta vietata ai tifosi : NAPOLI - Niente tifosi del Napoli alla Sardegna Arena per la gara contro il Cagliari : è scattato il divieto di trasferta. "Secondo quanto disposto dalla Prefettura di Cagliari, il club comunica che ...

Serie A - Chievo-Cagliari 2-1 - gli highlights della gara [VIDEO] : I veronesi, padroni del campo per l'intera partita, ottengono 3 punti che mancavano dallo scorso 25 novembre (2-1 alla Spal). Protagonista Giaccherini L'articolo Serie A, Chievo-Cagliari 2-1, gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Chievo Cagliari (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 25^ giornata) : Video Chievo Cagliari (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita della 25^ giornata di Serie A. Giaccherini e Inglese spazzano via la crisi dei clivensi.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:48:00 GMT)

Serie A Cagliari - Lopez : «Non è bastata una grande reazione» : VERONA - Diego Lopez vede il bicchiere mezzo pieno, nonostante la sconfitta di Verona. Il Cagliari ha perso 2-1 sul campo del Chievo: "Loro venivano da tante gare senza punti - ha dichiarato a fine ...

Serie A - La Roma sbanca a Udine - il Chievo batte il Cagliari : I giallorossi espugnano la Dacia Arena di Udine e festeggiano il terzo posto in attesa dell'Inter che questa sera gioca a Genova contro il 'Grifone'. Nel primo anticipo della 25ma giornata di Serie A, ...

Serie A Chievo-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : VERONA - Oggi alle 18, Chievo-Cagliari è l'anticipo della venticinquesima giornata di campionato. Padroni di casa che segnano il passo: peggior squadra di A degli ultimi tre mesi ormai, due pari e ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite : Chievo-Cagliari - il punto (25^ giornata) : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite della 25^ giornata della Serie A. Le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Serie A : Chievo Cagliari. Lopez avverte : 'Evitare rilassamenti' : Quarto scontro diretto consecutivo per il Cagliari, sabato , ore 18, a Verona contro il Chievo. "La classifica ora è buona - avverte Diego Lopez nella conferenza stampa della vigilia - ma continuiamo ...

Serie A Chievo - Maran : «Contro il Cagliari per superare la tempesta» : VERONA - 'Arrabbiati sì, spaventati no. C'è enorme voglia di rivalsa. Vogliamo girare questo momento con tutte le nostre forze. Siamo tutti uniti per uscire da questa situazione'. L'ha detto Rolando ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Niente ansia. Han? E' quasi pronto» : Cagliari - ' Questa settimana abbiamo lavorato tanto per migliorare la fase di possesso, contro il Sassuolo avremmo potuto fare meglio. Domani ci aspetta una partita difficilissima, affrontiamo un ...

Serie A Cagliari : torna Faragò - si ferma Romagna : Cagliari - Il Cagliari si è allenato questa mattina sul campo della Sardegna Arena, in vista della gara di sabato a Verona contro il Chievo . Dopo il riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto un ...

Serie A Cagliari : Romagna ko : distorsione alla caviglia : Cagliari - Arriva una brutta notizia per il Cagliari . Filippo Romagna ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, abbandonando di fatto le speranze di una maglia da titolare nella gara di ...

Serie A Cagliari - per Cigarini frattura al piede : Cagliari - Ritorno al lavoro per il Cagliari che nella mattinata di oggi ha intrapreso la preparazione in vista della gara di sabato contro il Chievo. I giocatori impegnati contro il Sassuolo hanno ...