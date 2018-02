Roma | Di Francesco non si accontenta | ' Tutti male nel secondo tempo'

Roma - Di Francesco tira le orecchie ai calciatori : “in tanti da cambiare nel secondo tempo…” : Sconfitta per la Roma nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro lo Shakhtar, ecco l’analisi del tecnico Di Francesco ai microfoni di Mediaset Premium: “Mi sembra di aver visto due squadre oggi in campo. Dopo aver subito il primo gol ne avrei dovuto cambiare tanti. Siamo un po’ calati dal punto di vista fisico. Nel primo tempo la squadra giocava per attaccare poi giocava per gestire non so cosa. ...

LIVE Shakhtar Donetsk-Roma - Champions League 2018 in DIRETTA : andata ottavi di finale. Formazioni ufficiali : Di Francesco conferma Under - in avanti c’è Perotti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Shakhtar Donetsk-Roma, andata degli ottavi di finale di Champions League. Partita fondamentale per i giallorossi, che dovranno provare ad indirizzare già il confronto. Non è una trasferta facile ma la Roma ha le carte in regola per poter mettere in discesa l’eliminatoria. La squadra di Eusebio Di Francesco si è ristabilita dopo la crisi di dicembre/gennaio ed è reduce da tre vittorie consecutive ...

Shakhtar-Roma - la storia di Misha : il piccolo giornalista che ha intervistato Di Francesco : Conferenza stampa di vigilia di Shakthar Donetsk-Roma, parla Eusebio Di Francesco. Tanti cronisti presenti, non solo locali. Domande più o meno originali. E poi... il microfono lo prende in mano lui. ...

Roma - il paradosso per Di Francesco : nella gara più importante - costretto ad una mossa a sorpresa : Problemi per Florenzi e guai per la Roma. Il calciatore oggi non si è presentato in conferenza stampa a causa di un problema intestinale che non gli ha permesso di allenarsi. “Speriamo di averlo disponibile – ha svelato in conferenza stampa Di Francesco – ma adesso non è pronto. Vedremo domani, dipende da come starà stanotte”. Qualora dovesse mancare il terzino destro giallorosso, si aprirebbe uno scenario davvero ...

Roma - ecco chi è Michael Surzhyn : il baby giornalista che ha fatto una domanda a Di Francesco : Dieci anni, tifoso dello Shakhtar e da grande vuole fare il giornalista, ma forse già lo fa: è questo l'identikit del bambino che oggi in conferenza stampa ho posto una domanda a Eusebio Di Francesco. ...

