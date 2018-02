Berlusconi cerca “Responsabili” anche tra i Cinquestelle | “Con noi indennità piena” Di

Berlusconi cerca di conquistare Coldiretti : "A 8 anni feci il contadino - mungevo le vacche : mi pagavano con una 'calderola di caciata'" : Silvio Berlusconi è intervenuto a un convegno della Coldiretti sul manifesto politico delle confederazioni degli agricoltori e come omaggio ha ricevuto una forma di Parmigiano Reggiano. Il presidente di Forza Italia ha quindi ringraziato anche a nome delle "suore di Arcore" e il direttore generale di Coldiretti, ha battezzato questo momento "il Patto del Parmigiano'".Continuando con il suo intervento di ringraziamento, Berlusconi ha ...

Lavoro : Berlusconi - 3 mln giovani non lo cercano e vanno in discoteca : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – Abbiamo tre milioni di giovani in Italia che non studiano più e che non hanno un Lavoro e non lo cercano nemmeno più. Si svegliano a mezzogiorno, si rintanano nella loro stanza a giocare con il computer, mangiano la sera, vanno fuori e vanno in discoteca”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, incontrando i dirigenti della Coldiretti.“Bisogna intervenire con un procedimento d’urgenza, ...

Renzi il più chiacchierato in rete Ma è Berlusconi il più cercato Elezioni - chi vince-chi perde sul web : A poco meno di un mese dalle Elezioni del 4 marzo lo scenario elettorale è più incerto che mai. I principali leader politici si rincorrono nelle solite e mirabolanti promesse da campagna elettorale mentre gli istituti di sondaggi non fanno che sfornare numeri che cambiano di settimana in settimana Segui su affaritaliani.it

Elezioni nella rete : il più chiacchierato è Renzi - il più cercato Berlusconi : A poco meno di un mese dalle Elezioni del 4 marzo lo scenario elettorale è più incerto che mai. I principali leader politici si rincorrono nelle solite e mirabolanti promesse da campagna elettorale mentre gli istituti di sondaggi non fanno che sfornare numeri che cambiano di settimana in settimana. Se appare difficile capire chi verrà premiato dal voto degli italiani, un dato è invece incontrovertibile e parliamo di ...

Berlusconi a Bruxelles cerca la riabilitazione ma imbarazza Juncker : Il presidente Ue si disse 'nauseato' dall'ex premier. L'incontro di oggi non figura nell'agenda ufficiale Missione a Bruxelles in cerca di una riabilitazione, politica e istituzionale. Perché Silvio Berlusconi vuole presentarsi in Europa come il leader dei moderati italiani, "unico argine ai populisti" ha ripetuto ieri sera su La7 nella trasmissione di ...

Matteo Renzi cerca di allontanare l'ipotesi inciucio : 'Niente larghe intese con Silvio Berlusconi' : cerca di scacciare qualsiasi ipotesi di un governo di larghe intese post elezioni con Silvio Berlusconi . 'Beautiful', dice Matteo Renzi , ospite di Bruno Vespa a Porta a porta , solo 'un remake di ...

Il M5S cerca nomi di sinistra per il voto utile contro Silvio Berlusconi : Lo schema è piuttosto semplice: cercano nomi da urlo, professori, cervelloni, eccellenze, nomi apprezzati sul territorio che spiazzano l’elettorato di sinistra che, a quel punto, di fronte allo scenario di rivedere Silvio Berlusconi al governo, punterebbe sul M5S, l’unico in grado di tallonare il centrodestra unito e lanciato verso la vittoria. È l...

Il M5S cerca nomi di sinistra per il voto utile contro Silvio Berlusconi : Spunta pure un comico di Zelig. E Di Maio fa dietrofront sull'euro Lo schema è piuttosto semplice: cercano nomi da urlo, professori, cervelloni, eccellenze, nomi apprezzati sul territorio che ...

AL BANO CANDIDATO ALLE ELEZIONI?/ Berlusconi lo vuole con Toto Cotugno : "mi cercano tutti - ma io scelgo di…" : Al BANO Carrisi CANDIDATO ALLE Elezioni 2018? Berlusconi lo vuole con Toto Coturno nei collegi esteri, 'non entrerò mai in politica, ma mi cercano'.

AL BANO CANDIDATO ALLE ELEZIONI?/ Berlusconi lo vuole con Toto Cotugno : “mi cercano tutti - ma io scelgo di…” : Al BANO Carrisi CANDIDATO ALLE Elezioni 2018? Berlusconi lo vuole con Toto Coturno nei collegi esteri, "non entrerò mai in politica, ma mi cercano tutti e io ho scelto di.."(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:25:00 GMT)

Berlusconi cerca voti nella scuola : Silvio Berlusconi è convinto che alle prossime elezioni il centro-destra otterrà il 40% dei consensi per andare al governo. Nei sondaggi degli ultimi giorni il suo partito (Forza Italia) ha sorpassato la Lega di Salvini raggiungendo il 16%, con un distacco di 4 punti percentuali dai probabili alleati. Per accelerare la marcia verso il traguardo, […] L'articolo Berlusconi cerca voti nella scuola proviene da scuolainforma.