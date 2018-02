Raz Degan all' Isola dei Famosi 2018? Ecco cosa farà il vincitore della precedente edizione

Isola dei Famosi - l'indiscrezione : "Torna Raz Degan" : Questa sera andrà in onda la terza puntata dell' Isola dei Famosi e il pubblico scoprirà finalmente quale sarà il destino di Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e Donne , infatti, potrebbe essere ...

Isola dei Famosi - due nuovi concorrenti in arrivo e il ritorno di Raz Degan? : C'è grande attesa per la puntata di questa sera dell'Isola dei Famosi, in onda alle 21.10 su Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche da gossipetv.com , ci potrebbero essere due new ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Domani due nuovi naufraghi? Intanto torna Raz Degan - ma in studio : ISOLA dei FAMOSI 2018, lunedì 5 febbraio, Alessia Marcuzzi leggerà la sentenza sul caso Monte mentre tra i naufraghi aumentano i problemi di convivenza.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 21:44:00 GMT)

Isola dei Famosi - il ritorno di Raz Degan e l'arrivo di due riserve : Sono ore decisive quelle che stanno scorrendo in questi ultimi giorni prima della nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo lo scandalo “Canna-gate” e le ultime indiscrezioni che vedono...

L'Isola dei Famosi - il ritorno di Raz Degan nello show : quale sarà il suo ruolo? Video : Domani sera andra' in onda su canale 5 un nuovo appuntamento de L'Isola dei Famosi 13 [Video] e si preannunciano una serie di sorprese e colpi di scena. Nelle ultime ore, un noto sito internet che si occupa di televisione e di gossip, ha riportato una notizia molto importante: in gara entreranno altri due concorrenti. A quanto pare, negli studi Mediaset di Cologno Monzese sono stati convocati due nuovi Vip, pronti per partire per Cayo Cochinos. ...

L’Isola dei famosi : Raz Degan naugrafo al posto di Francesco Monte? : L’Isola 13, anticipazioni: Raz Degan sostituisce Monte? Domani sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi tornerà ad occuparsi del caso droga-gate. Sono ore decisive per Francesco Monte, dopo le accuse di Eva Henger per aver introdotto sostanze stupefacenti nel villaggio, prima dello sbarco sull’Isola dei famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne rischia di ...

Isola dei Famosi : due nuovi concorrenti in arrivo - torna anche Raz Degan : Isola dei Famosi, decisione Mediaset sulla squalifica: avvistati due nuovi concorrenti pronti per l’Honduras Grosse novità in arrivo all’Isola dei Famosi. Stando a un gossip riportato dal Vicolo delle News, due nuovi concorrenti starebbero per entrare in gioco. Due nuovi personaggi Famosi sono stati chiamati negli studi Mediaset, pronti per partire alla volta dell’Honduras. Perché […] L'articolo Isola dei Famosi: due ...

FILIPPO NARDI/ Chi è? E' lui il nuovo Raz Degan dell'Honduras? (Isola dei Famosi 2018) : FILIPPO NARDI arriva all'Isola dei Famosi 2018, dopo la breve permanenza al Grande Fratello 2 entra nel mondo della tv per alcune collaborazioni. Arriverà la svolta con questo reality?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:59:00 GMT)

Isola dei Famosi : c’è già il nuovo Raz Degan e la nuova coppia : Isola dei Famosi news cast: Filippo Nardi erede di Raz Degan, Marco Ferri ha puntato una naufraga L’Isola dei Famosi partirà solo lunedì 22 gennaio ma il cast della nuova edizione è già sbarcato in Honduras. E sia durante lo shooting per le foto ufficiali sia all’aeroporto sono già emersi i primi gossip e anticipazioni […] L'articolo Isola dei Famosi: c’è già il nuovo Raz Degan e la nuova coppia proviene da Gossip e Tv.

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Concorrenti - il pubblico si chiede : chi sarà il nuovo Raz Degan? : L'ISOLA dei FAMOSI 2018 si avvicina a grandi passi e il pubblico attende con ansia di conoscere i Concorrenti: oggi arriverà la conferma della presenza di Francesco Monte?(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 21:10:00 GMT)

Paola Barale e la foto da bambina : spunta il commento di Raz Degan : Paola Barale e Raz Degan stanno insieme? Il commento di lui che fa sperare i fan della coppia Paola Barale e Raz Degan con il loro incontro a L’Isola dei Famosi hanno fatto sognare il pubblico a casa l’anno scorso. La loro unione e l’affetto tra i due era ancora così evidente da riuscire ad […] L'articolo Paola Barale e la foto da bambina: spunta il commento di Raz Degan proviene da Gossip e Tv.

Paola Barale basta parlare di Raz Degan : Paola Barale al settimanale “Chi” parla del suo rapporto con Raz Degan e dice chiaramente: “Ci sarà un motivo se noi non stiamo insieme? Ci sentiamo, certo. Ma tutto qui”.Paola Barale smentisce ancora una volta un ritorno di fiamma con l’ex compagno Raz Degan. “Ma ancora parliamo di Raz! Un anno fa sono andata all’Isola dei famosi ma due giorni mi sono bastati. Mi mancava l’aria”. “La ...