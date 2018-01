Domenica Live Serena Grandi ho subito molestie da un prete

LOREDANA LECCISO - SU AL BANO E ROMINA LA VERITÀ?/ Domenica Live batte ogni record grazie alla sua intervista : LOREDANA LECCISO sarà ospite della nuova puntata di Domenica Live, programma in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, durante la quale parlerà di Al BANO e ROMINA Power.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 14:12:00 GMT)

Domenica Live - Loredana Lecciso fa il picco di share : “Io? Ancora innamorata di Al Bano e non voglio passare da terza incomoda” : La nostra famiglia reale? E’ quella di Al Bano Carrisi. La vita privata del cantante di Cellino San Marco, anche all’età di 74 anni, tiene banco. La compagna Loredana Lecciso dopo 18 anni di fidanzamento deve fare i conti con un matrimonio mai celebrato, una suocera che non le rivolge la parola (così come le figlie della precedente partner) e una ex moglie, Romina Power, decisamente ingombrante. Talmente ingombrante che, quasi ...

Ascolti TV | Domenica 28 gennaio 2018. Che Tempo Che Fa 17%-16.6% - Liberi Sognatori 14.3%. Domenica In da incubo (11%-8.5%) - Domenica Live 23.8% (con Lecciso) 15.5% (con Renzi) : Fabio Fazio e Gianluigi Buffon Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.477.000 spettatori pari al 17% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.842.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori – La Scorta di Borsellino, Emanuela Loi ha raccolto davanti al video 3.460.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.920.000 spettatori (7.1%) ...

Ascolti : Che tempo che fa rivince - Domenica Live senza rivali : Ascolti tv di Domenica 28 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 28 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? 4.477.000 spettatori (16,99% di share) e 2.842.000 (16,6%) per Il Tavolo. Su […] L'articolo Ascolti: Che tempo che fa rivince, Domenica Live senza rivali proviene da Gossip e Tv.

DONATELLA RETTORE/ Il pubblico impazzisce sulle note del ''Kobra'' (Domenica Live) : DONATELLA RETTORE, ospite di Domenica Live, dopo il ritiro da Tale e Quale show e la mancata partecipazione a Pechino Express. Cosa svelerà all'amica Barbara D'Urso?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:24:00 GMT)

Domenica Live - Serena Grandi choc : Ho subito violenza da un prete : Ospite di Domenica Live, Serena Grandi fa una confessione che lascia tutti senza parole: "Ho subito una violenza da un prete".Nella puntata andata in onda oggi, Barbara D'Urso dedica una parte della trasmissione a un dibattito dedicato all'aldilà. Tra gli ospiti anche Serena Grandi che, tra una chiacchera e l'altra, lancia una specie di bomba. "Ho avuto una violenza da un prete", ha affermato. ...

Elezioni - Renzi a Domenica Live parla al pubblico di Berlusconi : “Spin doctor? Le mie nonne. Ottanta euro per ogni figlio” : Confessa di essere corso dalle nonne dopo aver chiuso la faccenda candidature, cita Vanna Marchi, spiega ben benino chi sono “quelli della Apple”, getta lì qualche spruzzatina di populismo, dice di voler inserire una nuova misura da 80 euro per ogni figlio proprio lì dove annunciò quel bonus, ormai quattro anni fa. E mentre da quasi quarantott’ore iscritti e dirigenti della minoranza del suo partito lo bombardono per come ha ...