Palinsesti Rai primavera 2018 | novità | La Corrida | The Voice of Italy | Made in Sud e

Ufficiali i Palinsesti primaverili Rai 2018 con il ritorno di The Voice of Italy e La Corrida su Rai1 : I palinsesti primaverili Rai 2018 sono stati annunciati. Tra i programmi che torneranno, anche la clamorosa nuova edizione di The Voice Of Italy, che torna dopo la chiusura per gli scarsi risultati ottenuti in termini di ascolti. La nuova edizione, per la quale l'azienda ha speso una somma ingente di fondi, sarà però molto diversa da quelle precedenti. La prima novità introdotta per la quinta stagione del talent è la lunghezza, notevolmente ...

Palinsesti Rai 2 inverno 2018 : fiction al mercoledì - show martedì e giovedì. The Voice torna il 20 marzo : Amadeus - Stasera tutto è Possibile Dopo un autunno non proprio esaltante sul fronte ascolti, con le delusioni di programmi come Pechino Express e Stasera Casa Mika, Rai 2 mette a punto un palinsesto invernale con qualche novità, molte conferme e un ritorno, quello di The Voice, per riconquistare il pubblico del prime time. Palinsesti invernali 2018: Rai 2 dedica il mercoledì alle fiction con Il Cacciatore e Rocco Schiavone 2 Ecco, serata per ...