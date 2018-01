Padoan boccia la flat tax | ' È una proposta divertente da ascoltare'

Padoan apre a piccole modifiche sul Jobs Act. E boccia la flat tax : I nuovi occupati sono "più di un milione se si calcola dall'inizio del Governo Renzi", dice il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervistato a In Mezz'ora in più su RaiTre. Dipende dal Jobs Act "che deve ancora dare tutti i suoi frutti in termini strutturali", con ulteriori risultati che "vedremo ...

Padoan : "Ue non boccia manovra - anzi..." : 16.03 La Commissione europea "non ha bocciato la legge di Bilancio, viceversa ha riconosciuto i progressi raggiunti dall' Italia". Lo precisa il ministro dell' Economia, Padoan, durante il Question time alla Camera, escludendo manovre aggiuntive. Bruxelles, afferma, auspica solo che il ddl "non sia diluito". Poi sulla vicenda dell'ex dipendente del Tesoro, ...