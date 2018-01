Maltempo Usa | forti nevicate e bufere di neve nel Midwest e New England 

Maltempo - Porto Empedocle : annullata la partenza della nave per Lampedusa : Siremar rende noto che “a causa delle avverse condizioni metereologiche la partenza della motonave Paolo Veronese da Porto Empedocle per le Pelagie prevista per le 23 è stata annullata”. L'articolo Maltempo, Porto Empedocle: annullata la partenza della nave per Lampedusa sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - mare mosso e forte vento : non parte la nave per Lampedusa : Siremar rende noto che a causa delle avverse condizioni meteo, la partenza della motonave "Paolo Veronese" da Porto Empedocle per le Pelagie prevista per le 23 e' stata annullata.

Valle d’Aosta : chiuse alcune strade a causa del Maltempo : La Presidenza della Regione informa che, a seguito della nuova ondata di maltempo che ha investito il territorio, si riscontrano alcune criticità su parte della rete viaria regionale. Dalle ore 17.00 di ieri, domenica 21 gennaio 2018, su disposizione del Commissario di Valtournenche, sentito il parere del locale comitato valanghe, è chiusa con ordinanza la strada regionale n°46 della Valtournenche tra le località Singlin e Cervinia per pericolo ...

Maltempo - chiusa strada per Cervinia : pericolo valanghe : Dalle 17 di oggi la strada per Cervinia sarà chiusa per pericolo valanghe. La decisione del commissario del Comune di Valtournenche.

Maltempo - rischio valanghe in Valle d’Aosta : chiusa la strada regionale 46 : La presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che, a seguito della nuova ondata di Maltempo che ha investito il territorio, si riscontrano alcune criticità su parte della rete viaria regionale.Dalle ore 17.00 di oggi – si legge in una nota dell’amministrazione regionale – su disposizione del commissario di Valtournenche, sentito il parere del locale comitato valanghe, verrà chiusa con ordinanza la strada regionale ...

Maltempo - pericolo valanghe : chiusa strada per Cervinia : A causa del pericolo valanghe dalle 17 viene chiusa al traffico la strada regionale della Valtournenche che porta a Cervinia. Lo ha deciso il commissario del Comune di Valtournenche. Sempre a seguito ...

Maltempo - forte vento : chiusa la strada di Cervinia per il rischio valanghe : A causa del pericolo valanghe dalle 17 di oggi sara’ chiusa al traffico la strada regionale della Valtournenche che porta a Cervinia. Lo ha deciso il commissario del Comune di Valtournenche. Sempre a seguito della nuova ondata di Maltempo che sta investendo la Valle d’Aosta domani il traforo del Monte Bianco restera’ chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia fino al disgaggio di una possibile valanga. Inoltre sono chiuse ...

Maltempo. Forte tormenta di neve - chiusa statale della Maddalena : A causa di una " Forte tormenta di neve ", questa mattina è stata chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 21 del Colle della Maddalena , tra Argentera e il confine di Stato, in provincia di ...

Maltempo Piemonte : tormenta di neve - chiusa la SS21 “del Colle della Maddalena” : Anas rende noto che, a causa di una forte tormenta di neve, la SS21 “del Colle della Maddalena“, tra Argentera (Km 51,000) e il confine di Stato (Km 59,708) in provincia di Cuneo, è stata chiusa questa mattina al traffico in entrambe le direzioni. L'articolo Maltempo Piemonte: tormenta di neve, chiusa la SS21 “del Colle della Maddalena” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Avellino : cingalese morto - malore causato dal freddo : Un uomo di 30 anni, di nazionalita’ cingalese, e’ stato trovato senza vita su un marciapiede di una strada del centro di Avellino. La scoperta dei carabinieri e’ avvenuta un’ora dopo la mezzanotte di ieri. L’uomo, sul cui corpo non sono stati trovati segni di violenza, sarebbe stato colto da un malore provocato dal freddo. Abitava a poca distanza da via Roma, dove e’ stato trovato, assieme alla madre e alla ...

Maltempo : neve e vento - chiusa la SS36 dello Spluga : neve e forti raffiche di vento: decisa la chiusura della SS36 dello Spluga nel tratto fra il chilometro 140 e 147 fra la localita’ Teggiate e Madesimo (Sondrio). Sul posto il personale Anas. Gli impianti sciistici e il paese turistico sono raggiungibili. L'articolo Maltempo: neve e vento, chiusa la SS36 dello Spluga sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : pioggia e neve sulle strade - Sora-Cassino chiusa per caduta massi : pioggia e nebbia a banchi sulle strade regionali 666 di Sora, 627 della Vandra, 509 di Forca D’Acero, 149 di Montecassino, 6 Casilina e Superstrada Sora–Cassino: lo rende noto Astral Infomobilità nel notiziario viabilità. Le strade sono comunque tutte percorribili tranne la superstrada Sora-Cassino nel tratto tra il bivio di Belmonte Castello e quello di San’Elia Fiume Rapido, ancora chiuso per caduta massi. Sono attivi mezzi ...

Maltempo Usa : sale a 15 bilancio vittime : 9.43 sale a 15 morti il bilancio delle vittime delle temperature artiche che hanno colpito il Sud degli Stati Uniti dove a causa del ghiaccio e della neve sono state chiuse autostrade e aeroporti. Oltre 400 i voli cancellati. In molte zone le strade sono bloccate e gli uffici pubblici sono rimasti chiusi, insieme alle scuole. Diverse migliaia di persone sono rimaste senza elettricità o senza acqua, per il congelamento delle condutture.

Maltempo Piemonte - venti fino a 200 km/h in ValSusa : rischio marcato valanghe : Anche il Piemonte e’ flagellato dai forti venti che hanno colpito oggi l’Italia, con picchi di venti a 200 km/h in montagna. Un intenso flusso di correnti fredde in quota nordoccidentali interessa la regione con venti molto intensi sull’arco alpino, associati a fenomeni nevosi e condizioni di foehn nelle vallate occidentali e settentrionali, estese fino alle pianure. La raffica piu’ forte di vento registrata oggi dalla ...