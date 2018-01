Gossip | Stefano De Martino racconta | ' Quella volta che lasciai Emma per Belen'

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio non sono fidanzati : l’ultimo Gossip : Stefano De Martino single: con Gilda Ambrosio solo amici Stefano De Martino sembrava aver ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez. In ogni caso, ad oggi scopriamo che le cose potrebbero stare diversamente. Il bellissimo ballerino e nuovo inviato dell’Isola dei Famosi pare essere ancora single. In questi mesi non si è […] L'articolo Stefano De Martino e Gilda Ambrosio non sono fidanzati: l’ultimo ...

Maria De Filippi e Stefano De Martino hanno litigato? L'ultimo Gossip spiazza tutti : Maria De Filippi e Stefano De Martino hanno litigato? Si sta mormorando da un po' di una possibile discussione avvenuta tra i due; una discussione che è stata rimbalzata da un sito di gossip a un altro e che sta facendo molto rumore. Ma è possibile che sia un rumore da niente. Magari nulla di tutto ciò è accaduto e fra conduttrice e ballerino c'è sempre un grande affetto a legarli. Succede spesso che, quando uno o più personaggi pubblici sono al ...

Gossip : Maria De Filippi arrabbiata con Stefano De Martino? L'indiscrezione : Stefano De Martino sta per partire per l'Honduras dove, per i prossimi due mesi e mezzo, ricoprirà il ruolo di inviato dell'Isola dei famosi. Questo nuovo ed importante impegno professionale, però, sembra aver creato dei problemi tra il ballerino e la sua 'mamma artistica', Maria De Filippi; Dagospia, infatti, sostiene che la conduttrice non vedrebbe di buon occhio i tanti cambiamenti che il suo 'pupillo' sta apportando alla sua vita, in primis ...

Stefano De Martino e Elena d’Amario - la foto accende il Gossip : “L’anima libera è rara - quando la vedi la riconosci” : Stefano De Martino ed Elena d’Amario, la foto e la dedica fanno sognare i fan: “L’anima libera è rara, quando la vedi la riconosci” Una foto e una dedica struggente: tanto è bastato ai fan di Stefano De Martino ed Elena d’Amario per tornare a sognare una storia d’amore tra i due ex danzatori di […] L'articolo Stefano De Martino e Elena d’Amario, la foto accende il gossip: “L’anima ...

Gossip Amici : Lorella Boccia si sposa - Stefano De Martino innamorato : Il 2018 è iniziato all'insegna dell'amore per due tra i più famosi protagonisti del talent Amici; analizzando i rispettivi profili social, infatti, abbiamo scoperto che sia Stefano De Martino che Lorella Boccia stanno vivendo un bel momento dal punto di vista sentimentale. La ballerina di origini napoletane, ad esempio, recentemente è finita al centro del Gossip per aver accettato la proposta di matrimonio che le ha fatto il fidanzato Niccolò ...

Stefano De Martino inviato Isola dei Famosi : conferma e Gossip su Belen : Isola dei Famosi, Stefano De Martino inviato? L’avvistamento con Alessia Marcuzzi Grande scoop sul nuovo inviato dell’Isola dei Famosi. Dopo Stefano Bettarini, sembra essere arrivato il turno di Stefano De Martino. Il ballerino sembrava pronto a partire per l’Honduras già lo scorso anno, ma alla fine gli autori hanno dato il tanto ambito ruolo all’ex […] L'articolo Stefano De Martino inviato Isola dei Famosi: ...

Uomini e Donne Gossip : il nuovo fidanzato di Federica Benincà è Stefano : Uomini e Donne Federica Benincà dimentica Marco Cartasegna, chi è il nuovo fidanzato? Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore è stata la bellissima Federica Benincà, ex corteggiatrice di Marco Cartasegna, ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Federica in passato ha più volte rivelato di non […] L'articolo Uomini e Donne gossip: il nuovo fidanzato di Federica ...

Gossip : Stefano De Martino all'Isola dei Famosi Video : Gossip: Stefano De Martino all'Isola dei Famosi Video Il ballerino è pronto per calarsi in veste da inviato nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Clicca e guarda il Video ...