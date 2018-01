Boca Juniors | due calciatori nei guai per abusi e botte

cardona e barrios del Boca Juniors accusati da due ballerine di percosse e abusi dopo una notte hot - Sport : Con l'aiuto di un connazionale, i due avrebbero invitato due ballerine dalle quali, dopo diverse ore ad assumere alcolici, avrebbero preteso spettacoli hot e prestazioni sessuali. Pare che, di fronte ...

Bufera in casa Boca Juniors : Cardona e Barrios accusati di abusi e botte su due donne : Bufera in casa Boca Juniors. Il club argentino è stato travolto da uno scandalo a sfondo sessuale per colpa di Edwin Cardona e Wilmar Barrios, accusati da due ragazze dopo una notte hot a base di alcol ed eccessi, a quanto pare degenerata in molestie, minacce e aggressioni. Il tutto sarebbe accaduto nella notte tra domenica e lunedì quando Cardona e Barrios hanno organizzato un festino in un lussuoso appartamento di Puerto Madero, quartiere ...

Calciomercato Inter/ News - Monitorato il giovane Rosales del Boca Juniors (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: occhi puntati sul giovane talento Carlos Matias Rosales, trequartista classe 1999 del Boca Juniors.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:06:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Il presidente del Boca Juniors è fiducioso per Gustavo Gomez (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Gustavo Gomez sembra destinato a partire e piace al Boca Juniors, come affermato dal presidente Angelici.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Boca Juniors - Tevez : “Voglio Libertadores e Mondiale” : Boca Juniors, Tevez: “Voglio Libertadores e Mondiale” “Se dico che non me ne sono mai andato, è perché il mio cuore è sempre stato qui. Sono tornato perché voglio vincere la Libertadores”. Così Carlos Tevez nella conferenza stampa in cui ha presentato la sua nuova avventura con il Boca Juniors. L’Apache ha riabbracciato i colori […] L'articolo Boca Juniors, Tevez: “Voglio Libertadores e Mondiale” ...

