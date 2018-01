Inter-Rafinha | trattativa no stop Ma il Barcellona convoca il brasiliano

Inter - Rafinha sempre più vicino manca solo la cifra del riscatto : MILANO - Dopo Lisandro Lopez l'Inter affonda il colpo per Rafinha. Il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio è a Barcellona, dove ha incontrato i blaugrana. Un lungo vertice durante il quale ...

Inter - cauto ottimismo per Rafinha. Ma il Barcellona lo convoca in Coppa : Dopo Lisandro Lopez potrebbe essere in dirittura d'arrivo il secondo colpo di mercato dell'Inter, pronta a chiudere per Rafinha del Barcellona. Oggi il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha ...

Inter - Rafinha è a un passo : parti vicinissime : Inter, Rafinha è a un passo: parti vicinissime L’incontro in Catalogna tra il ds nerazzurro e i dirigenti del Barcellona è terminato e si respira un moderato ottimismo Continua a leggere L'articolo Inter, Rafinha è a un passo: parti vicinissime sembra essere il primo su NewsGo.

Inter - Rafinha : ci siamo; passi avanti anche per Ramires Video : La missione di Piero Ausilio ha avuto esito positivo secondo quanto riportato da Premium Sport. Rafinha sara' un giocatore dell'#Inter fino al prossimo mese di giugno, poi la societa' nerazzurra decidera' se riscattarlo o meno al prezzo concordato con la dirigenza blaugrana. Il pezzo forte del mercato nerazzurro [Video] è dunque prossimo ad essere a disposizione di Luciano Spalletti. Il centrocampista eclettico dotato di grandi qualita' tecniche ...

Inter - cauto ottimismo per Rafinha. Chiuso l'incontro a Barcellona : Dopo Lisandro Lopez potrebbe essere in dirittura d'arrivo il secondo colpo di mercato dell'Inter, pronta a chiudere per Rafinha del Barcellona. Si è Chiuso da poco l'incontro in Spagna tra il ...

Calciomercato Inter - incontro terminato per Rafinha : ecco cosa manca per chiudere : Continua senza sosta la trattativa per portare Rafinha a Milano. Da poco è terminato l’incontro tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e la dirigenza del Barcellona. Nelle prossime ore si insisterà con Mazinho, padre e procuratore del brasiliano, che ribadirà al club blaugrana la volontà del calciatore di trasferirsi alla corte di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Barcellona avrebbe dato il proprio ...

BASELLI ALL'Inter? / Calciomercato news : tutto dipende da Ramires e Rafinha : BASELLI ALL'INTER? Calciomercato news: Luciano Spalletti spinge per l'interno di centrocampo che gli piace fin dai tempi della Roma. Il Torino però spara alto, vuole 15 milioni di euro.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:00:00 GMT)

Inter - summit per chiudere il trasferimento di Rafinha : Inter, summit per chiudere il trasferimento di Rafinha Si lavora con il Barcellona per chiudere l’affare, presto e con reciproca soddisfazione Continua a leggere L'articolo Inter, summit per chiudere il trasferimento di Rafinha sembra essere il primo su NewsGo.

Inter - Ausilio non molla Rafinha. Difficile arrivare a Pastore - ma… : Inter, Ausilio non molla Rafinha. Difficile arrivare a Pastore, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Ausilio- L’Inter non molla Rafinha. Come riportato da “SportMediaset”, il continua la caccia nerazzurra al centrocampista del Barcellona. Operazione complicata, ma non impossibile. Il club catalano chiede 30 milioni di euro più ...

Calciomercato Inter - Ausilio si scatena : “Rafinha e Ramirez - ecco cosa dico” - intanto cena con Pastore! : Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky sport. Il dirigente nerazzurro ha analizzato alcuni dei casi più caldi della giornata Interista. Oggi è arrivato ufficialmente il difensore Lisandro Lopez, ma è a centrocampo che l’Inter sta lavorando insistentemente per rafforzare la rosa a disposizione di mister Spalletti. ecco dunque quanto rivelato da Piero Ausilio: “Fiduciosi per Rafinha? Siamo sempre ...

Calciomercato Inter - parla Ausilio e sorprende tutti : “Rafinha e Ramirez - ecco cosa dico” : Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky sport. Il dirigente nerazzurro ha analizzato alcuni dei casi più caldi della giornata Interista. Oggi è arrivato ufficialmente il difensore Lisandro Lopez, ma è a centrocampo che l’Inter sta lavorando insistentemente per rafforzare la rosa a disposizione di mister Spalletti. ecco dunque quanto rivelato da Piero Ausilio: “Fiduciosi per Rafinha? Siamo sempre ...

Rafinha all'Inter/ Calciomercato news - Ausilio : siamo fiduciosi sull'affare col Barcellona : Rafinha all'Inter, Calciomercato: domani potrebbe essere il giorno decisivo per l'affare col Barcellona. Si lavora su una trattativa simile a quella di Arda Turan all'Istanbul Basaksehir.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:22:00 GMT)

RAFINHA ALL'Inter / Calciomercato news - domani il giorno decisivo : formula Turan per lui? : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato: domani potrebbe essere il giorno decisivo per l'affare col Barcellona. Si lavora su una trattativa simile a quella di Arda Turan all'Istanbul Basaksehir.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 17:15:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Soddisfatto dell'arrivo di Lisandro Lopez. Rafinha? Non si sa..." : SCHEDA MERCATO LisandroLOPEZ 12012018 skriniar suona la carica - Oggi ha parlato del momento dell'Inter anche Skriniar, Intervenuto ai microfoni di Premium Sport: 'Inter stanca e senza energie nelle ...