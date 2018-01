Sondrio | per scappare dal cane sale sul muretto e muore | condannati i padroni

Arianna Fontana/ Short track - oro europeo nei 1000 metri : è il settimo titolo per la pattinatrice di Sondrio : Arianna Fontana, settimo titolo per la pattinatrice di Short track di Sondrio: medaglia d'oro all'europeo nei mille metri per la portabandiera olimpica(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:36:00 GMT)

"Volevo uccidere più persone". Accusato di strage il 27enne piombato con l'auto sul mercatino di Sondrio : "Ne dovevo ammazzare di più". Sono le parole che Michele Bordoni ha pronunciato sabato al momento del suo arresto dopo essere piombato in auto su alcuni visitatori del mercatino di Natale a Sondrio. Il 27enne, finito prima in ospedale e da ieri in cella, è Accusato di strage in quanto dalla ricostruzione di inquirenti e investigatori emerge che la sua intenzione sarebbe stata quella di uccidere indistintamente più persone. ...

Sondrio - auto sul mercatino di Natale - l'uomo è accusato di strage : voleva colpire più persone : Michele Bordoni, il 27enne che sabato scorso in auto ha travolto e ferito alcuni visitatori del mercatino di Natale a Sondrio, è accusato di strage. Con questa ipotesi a cui si aggiungono resistenza e ...

Sondrio - accusa di strage per l'uomo che ha travolto i passanti con l'auto al mercatino di Natale : Secondo la procura il 27enne "voleva uccidere una pluralità di persone". "Ne dovevo ammazzare di più" sono state infatti le parole che Michele Bordoni ha...

Un uomo ha investito un gruppo di persone a un mercatino di Natale a Sondrio - ci sono 4 feriti : Oggi pomeriggio un uomo italiano ha investito un gruppo di persone nei pressi dei mercatini di Natale nel centro di Sondrio, in Lombardia. Quattro persone sono state ferite, una in maniera grave. Dopo l’incidente l’uomo ha cercato di fuggire a The post Un uomo ha investito un gruppo di persone a un mercatino di Natale a Sondrio, ci sono 4 feriti appeared first on Il Post.

Paura ai mercatini di Natale di Sondrio : ubriaco al volante travolge tre persone sulla pedonale : Tragedia sfiorata poco dopo le 15 ai mercatini di Natale di Sondrio. Una Toyota Yaris è entrata nell’area pedonale e ha travolto, pare deliberatamente, alcune persone che passeggiavano fra i banchetti della centralissima piazza Garibaldi. In tre sono rimasti feriti, fra cui una donna di 44 anni, ora in prognosi riservata a causa di un trauma cranic...

Auto sulla folla ai mercatini di Natale di Sondrio - l'autista cerca di fuggire a piedi : «Ci sono delle persone ferite» Foto : Strage sfiorata in centro a Sondrio: un uomo, un italiano forse ubriaco, al volante di una Toyota Yaris, è entrato nell'area e ha travolto deliberatamente alcune persone che visitavano i...

Auto investe i passanti in centro/ Sondrio ultime notizie - ubriaco ferisce tre persone : paura attentato : Sondrio, Auto investe i passanti in centro: ultime notizie. ubriaco ferisce tre persone: paura attentato poco dopo le 15 di oggi, sabato 9 dicembre. Un ferito è in gravi condizioni(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 17:07:00 GMT)

Auto sulla folla ai mercatini di Natale di Sondrio - l'autista cerca di fuggire a piedi : «Ci sono delle persone ferite» : Strage sfiorata in centro a Sondrio: un uomo, un italiano forse ubriaco, al volante di una Toyota Yaris, è entrato nell'area e ha travolto deliberatamente alcune persone che visitavano i...

Banca Popolare Sondrio supera i requisiti patrimoniali della BCE : (Teleborsa) - Banca Popolare di Sondrio comunica di avere ricevuto dalla Banca Centrale Europea a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale SREP (Supervisory Review and ...

Banca Popolare Sondrio supera i requisiti patrimoniali della BCE : Banca Popolare di Sondrio comunica di avere ricevuto dalla Banca Centrale Europea a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale SREP ( Supervisory Review and Evaluation ...

Maltempo Bergamo e Sondrio : prorogato lo stato di emergenza per gli eventi di giugno 2016 : E’ stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio, in riferimento alla fase di Maltempo che ha colpito l’area tra l’8 e il 30 giugno dello scorso anno: la delibera del Consiglio dei ministri è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale. L'articolo Maltempo Bergamo e Sondrio: prorogato lo stato di emergenza per gli eventi di giugno 2016 sembra essere il primo su Meteo Web.